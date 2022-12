Pelé tot: Fans müssen sofort an DIESE berührenden Worte der Fußball-Legende denken

Der brasilianische Superstar Pelé prägte mehrere Generationen. Kinder wollten wegen ihm Fußball spielen, heutige Weltstars nahmen sich ihn zum Vorbild. Nun ist er im Alter von 82 Jahren gestorben.

Seine Tochter gab den Tod ihres Vaters am Donnerstag auf Instagram bekannt. Die ganze Fußballwelt trauert um den Ausnahmespieler. Dabei müssen viele an die berührenden Worte von Pelé vor zwei Jahren denken.

Pelé: Nach Todesmeldung – Fans erinnern sich

Edson Arantes do Nascimento, wie der Stürmer mit vollem Namen hieß, hat im Fußball erreicht, was vielleicht niemand mehr nach ihm schaffen wird. Drei Mal wurde er Weltmeister: 1958 in Schweden, 1962 in Chile und 1970 in Mexiko. Schon zu Lebzeiten bekam er den Legenden-Status verliehen. Ähnliches schaffte nur der Argentinier Diego Maradona.

1986 führte er als Kapitän seine Mannschaft zum WM-Titel. Beide Fußballer wurden von der Fifa zum „Spieler des 20. Jahrhunderts“ gekürt. Auf dem Feld waren sie Konkurrenten, doch im privaten Leben wurden die beiden Freunde. Den WM-Triumph 2022 in Katar von Lionel Messi und Argentinien im packenden Finale gegen Frankreich sollte der Superstar nicht mehr miterleben. Der Tod von Diego Maradona am 25. November 2020 war ein Schock für Pelé.

In einem rührenden Post verabschiedete er sich damals: „Was für eine traurige Nachricht. Ich habe einen großen Freund verloren und die Welt hat eine Legende verloren. Es gibt noch viel zu sagen, aber für den Augenblick möge Gott den Angehörigen Kraft geben. Ich hoffe, eines Tages können wir im Himmel zusammen Fußball spielen.“ Vor allem an den letzten Satz erinnern sich nun viele Fans der Fußball-Ikone. „Beide Legenden gerade im Himmel“ oder „Heute ist der Tag“, lauten die Kommentare nun auf Twitter. Jetzt sind die ehemaligen Rivalen, Ausnahmespieler und Freunde im Himmel wieder vereint.