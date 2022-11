Pele: Große Sorgen um Fußball-Legende – Brasilien-Ikone wieder in Klinik

Große Sorge um eine der größten Fußballlegenden überhaupt. Die brasilianische Ikone Pele ist wieder im Krankenhaus. Bereits im vergangen Jahr musste sich der 82-Jährige in Folge einer Krebserkrankung einer Operation unterziehen.

Jetzt berichtet „ESPN Brazil“, dass Pele erneut in einem Krankenhaus behandelt wird. Dabei sei er von seiner Frau Marcia Aoki und einer Pflegekraft begleitet worden. Während der Bericht von gesundheitlichen Problemen spricht, versucht seine Tochter Entwarnung zu geben.

Pele im Krankenhaus

Laut des Sportsenders sei es beim dreimaligen Weltmeister zu Komplikationen im Rahmen der Chemotherapie gekommen. Daher habe er Schwellungen am ganzen Körper, welche die behandelnden Ärzte beunruhigen.

Vergangenes Jahr hatten Ärzte bei ihm einen Tumor im Dickdarm entdeckt. Die Erkrankung kam bei einer Routineuntersuchung ans Licht. Bei einer Operation entfernten Ärzte den Tumor. Anschließend musste Pele einen Monat auf der Intensivstation bleiben und war anschließend weiter in Behandlung.

Tochter meldet sich zu Wort

Um den Spekulationen um den aktuellen Gesundheitsstand vorzubeugen, meldete sich Peles Tochter Kely do Nascimiento auf Instagram zu Wort. „Keine Überraschungen oder Notfälle“, schrieb sie zum Krankenhausaufenthalt ihres Vaters.

Grund sei dagegen, dass die Medikation des einstigen Weltklasse-Fußballers neu eingestellt werde. Do Nascimiento kündigte an, dass sie über Neujahr bei ihrem Vater sein wolle und versprach, seine Fans mit Bildern auf dem Laufenden zu halten.

Pele hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen

Es ist nicht das erste Mal, dass die brasilianische Nation um ihren Nationalhelden bangt. Pele musste dem Alter in den vergangenen Jahren immer wieder Tribut zollen. So musste er sich beispielsweise mehreren Eingriffen an der Hüfte unterziehen. Auch Wirbelsäule und Knie plagten ihn.

Weitere Neuigkeiten:

Zeit seiner aktiven Karriere spielte Pele 18 Jahre lang für den FC Santos. In 493 Spielen schoss er über 500 Tore. Weltweite Bekanntschaft erlangte er als Nationalspieler Brasiliens. 1958, 1962 und 1970 holte er mit seinen Kollegen drei Weltmeistertitel und machte sich unsterblich.