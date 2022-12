Pelé: Fußball-Welt trauert! Brasilien-Legende nach Krankheit verstorben

Die Fußballwelt trauert um einen ihrer wohl größten Spieler aller Zeiten. Die brasilianische Fußballlegende Pele ist am Donnerstag (29. Dezember) im Alter von 82 Jahren verstorben, dies bestätigte seine Familie.

Pele, der dreimalige Weltmeister, war zuletzt schwer erkrankt und musste seit geraumer Zeit im Krankenhaus behandelt werden.

Pele: Die Fußballwelt nimmt Abschied

Kurz vor dem Jahreswechsel muss die Fußballwelt Abschied von einem ihrer wohl größten Spieler aller Zeiten nehmen: Pele. Der weltberühmte Stürmer ist am Donnerstag im Alter von 82 Jahren verstorben. Bereits seit mehreren Wochen war bekannt, dass sich Pele in einem Krankenhaus befindet. Schon im September 2021 wurde bei ihm Darmkrebs diagnostiziert. Der Brasilianer, der in seiner Heimat „O Rei“ (zu Deutsch: der König“) genannt wird, musste sich deswegen zuletzt sogar einer Chemotherapie unterziehen.

Die brasilianische Nationalmannschaft während der WM Foto: IMAGO / PA Images

Pele hinterlässt eine Frau, zwei Söhne und vier Töchter, die ihn in seinen letzten Tagen auf dieser Welt begleitet haben. Dies teilten sie in den sozialen Netzwerken mit den Fans der Legende.

Pele: „Liebe für immer“

„Inspiration und Liebe markierten die Reise von König Pele, der heute friedlich verstorben ist. Auf seiner Reise verzauberte Edson die Welt mit seinem Genie im Sport, stoppte einen Krieg, führte soziale Arbeiten auf der ganzen Welt aus und verbreitete das, was er für das Heilmittel all unsere Probleme hielt: Liebe. Seine heutige Botschaft wird zum Vermächtnis für zukünftige Generationen. Liebe, Liebe und Liebe, für immer“, teilte seine Familie auf Instagram mit.

Pele: Einer der größten des Sports

Pele wurde 1940 in Tres Coracoes in Brasilien geboren. Als Sohn aus einer ärmlichen Familie wuchs der Mittelstürmer schnell zu einem der größten Fußballer aller Zeiten. Dreimal wurde Pele Fußball-Weltmeister: 1958 in Schweden, 1962 in Chile und 1970 in Mexiko. Nach seinem Doppelpack im Finale 1958 wurde der damals erst 17-Jährige von seinen Mannschaftskollegen weinend aus dem Stadion getragen.

Mehr News:

Neben den drei WM-Titeln gewann Pele auch sechs Mal die brasilianische Meisterschaftstrophäe mit dem FC Santos, wurde zwei Mal Sieger der Copa Libertadores und gewann zwei Mal den Weltpokal. In seinen 92 Spielen für die Selecao traf Pele 77 Mal. Des Weiteren wird er vielen als Spieler in Erinnerung bleiben, der in seiner Karriere über 1000 Tore erzielt hat.