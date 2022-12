Pelé: Große Sorge! Legende muss Weihnachten in der Klinik verbringen

Die Fußball-Welt ist in Sorge um Pelé. Der Zustand des vierfachen Weltmeister hat sich dramatisch verschlechtert. Das gab das behandelnde Krankenhaus am Mittwoch (21. Dezember) bekannt.

Der Brasilianer wird das Weihnachtsfest in der Klinik verbringen müssen und kann nicht zurück zu seiner Familie, teilten die Töchter von Pelé bei Instagram mit.

Pelé muss über Weihnachten im Krankenhaus bleiben

Schon seit mehreren Wochen ist Pelé im Krankenhaus in Sao Paulo. Der 82-Jährige ist an Darmkrebs erkrankt und kämpft mit den Folgen. Jetzt habe sich der Zustand der brasilianischen Fußball-Legende verschlechtert.

Laut einem Statement des Albert-Einstein-Krankenhaus in Sao Paulo leide Pelé an „Nieren- und Herzfunktionsstörungen“. Allerdings befinde er sich „weiterhin in einem normalen Zimmer, wo er die notwendige Pflege erhält.“ Das teilte das Krankenhaus am Mittwochabend (21. Dezember) mit.

„Unser Weihnachten zu Hause ist ins Wasser gefallen“

Kurz zuvor hatten sich die Töchter von Pelé bei Instagram zu Wort gemeldet. Dort schrieben die Schwestern: „Unser Weihnachten zu Hause ist ins Wasser gefallen. Wir haben mit den Ärzten entschieden, dass es aus verschiedenen Gründen besser ist, hier zu bleiben, mit all der Fürsorge unserer neuen Familie.“

Edson Arantes do Nascimento, genannt Pelé, ist einer der größten Fußballer aller Zeiten. Er gewann mit Brasilien gleich drei Weltmeister-Titel (1958, 1962 und 1970) und ist bis heute der Rekord-Torschütze der brasilianischen Nationalmannschaft (77 Tore in 92 Länderspielen). In seiner Laufbahn spielte er nie in Europa. Von 1956 bis 1973 spielte er für den FC Santos in Brasilien und beendete seine Karriere 1975 bei New York Cosmos.

Der 82-Jährige hatte in den letzten Jahren schon immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Die ganze Fußball-Welt bangt jetzt um die Gesundheit ihrer Legende.