Niederlande – USA: Fans trauen ihren Augen nicht – „Déjà vu?“

Bei Niederlande – USA mussten die Zuschauer beim 2:0 der Niederländer ganz genau hinschauen. Wer nicht gerade aufmerksam das Spiel verfolgte, hätte denken können, dass es eine Wiederholung vom 1:0 war.

Bei Niederlande – USA hat der Favorit offenbar ein probates Mittel gefunden – und zieht schließlich souverän ins Viertelfinale der WM ein.

Niederlande – USA: Elftal trifft zwei Mal gleich

Zwei Flanken, zwei Schüsse, zwei Tore – mehr brauchte die Niederlande in der ersten Hälfte gegen die USA nicht. Unser Nachbarland machte es gegen die USA extrem clever und effektiv. Schon zur Pause standen sie mit einem Bein im Viertelfinale.

In der 10. Minute durfte die „Elftal“ zum ersten Mal jubeln. Nach einem schönen Kombinationsspiel ging der Ball raus zu Rechtsverteidiger Denzel Dumfries. Der 26-Jährige spielte den Ball flach und zielgenau in die Mitte, dort stand Memphis Depay völlig frei. Der Stürmer setzte einen überlegten Schuss mit der Innenseite an und traf zur Führung.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit folgte die Kopie des Treffers. Wieder kam der Ball auf der rechten Seite zu Dumfries, der den Ball erneut flach in den Strafraum flankte und dort einen Abnehmer fand. Dieses Mal war es Daley Blind, der aus gut elf Metern per Flachschuss für die Niederländer traf.

„Zwei identische Tore“

Mehr als diese zwei Schüsse aufs Tor gab die Niederlande in der ersten Hälfte nicht ab – und doch führten sie mit 2:0. Die Zuschauer vor dem Fernseher ließen die zwei fast identischen Tore staunen. Wir haben dir Reaktionen rausgesucht:

„Zwei Assists von Dumfries… Anderer Torschütze. 100% Wirksamkeit“

„Zwei identische Tore.“

„Die Niederländer wissen, wie man jemanden dort hat, der diese Querpässe entgegennimmt und verwertet … im Gegensatz zu den USA. 2 Torschüsse und 2 Tore“

„Ein kopiertes Tor, Déjà vu?“

„Die beiden Tore gegen die USA waren fast Kopien voneinander. Ihre Verteidigung ist anscheinend einfach nicht dafür gerüstet, damit umzugehen.“

„Copy and paste… Schade für die USA“

Mehr News:

In der zweiten Hälfte kam die USA durch einen Treffer von Haji Wright (76.) zurück ins Spiel, in der 81. Minute machte Dumfries mit seinem Treffer zum 3:1 dann aber alles klar. Die Niederlande steht im Viertelfinale und trifft dort auf den Sieger der Partie Argentinien gegen Australien.