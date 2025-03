Nations League: Drama pur! DFB-Team schaut ganz genau hin

Deutschland hat es ins Halbfinale der Nations League geschafft. Ein hoch unterhaltsames 3:3-Unentschieden gegen Italien reichte dem DFB-Team am Sonntagabend (23. März), um den Einzug unter die letzten vier Teams perfekt zu machen.

Viele Zuschauer dürften beim diesem Nations-League-Spiel jedoch nervlich an ihre Grenzen gestoßen sein, schließlich schaffte es die „Squadra Azzurra“ am Ende fast noch, die 3:0-Halbzeitführung Deutschlands komplett zu drehen. Doch nicht nur im Dortmunder Signal Iduna Park gab es an diesem Abend jede Menge Drama!

Nations League: Drei Halbfinalisten müssen nachsitzen

Die Vorfreude auf die Rückspiele der Nations-League-Viertelfinals war vielerorts groß, schließlich war in allen Duellen nach knappen Hinspielergebnissen noch gar nichts entschieden. Dass es letztendlich jedoch in drei von vier Viertelfinals in die Verlängerung geht, damit hatten wohl nur die wenigsten Fans gerechnet. Auch der deutsche Halbfinal-Gegner stand erst am späten Abend fest.

Auch interessant: Julian Nagelsmann redet Klartext nach Italien-Krimi: „Fans verstehen das nicht“

Und der heißt am 4. Juni in der Münchener Allianz Arena: Portugal. Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo setzte sich nach einer 0:1-Hinspielniederlage mit 5:2 gegen Dänemark durch und darf damit weiter vom Titel träumen. Den letzten internationalen Erfolg hatten die Portugiesen bei der EM 2016, wo man sich zum Europameister krönte.

Frankreich und Spanien im Glück

In den anderen beiden Viertelfinals war es derweil nicht weniger spannend. Dort setzten sich am Ende Spanien gegen die Niederlande und Frankreich gegen Kroatien durch. Beide Teams benötigten allerdings das Elfmeterschießen, um sich den Einzug für das Final-Four in Deutschland zu sichern. Dss Duell der beiden Top-Nationen findet am 5. Juni in Stuttgart statt.

Die deutsche Nationalmannschaft dürfte gegen Portugal indes wohl als kleiner Favorit ins Rennen gehen. Die jüngsten Auftritte der Mannschaft von Bundestrainer Nagelsmann zeigen: Die DFB-Elf ist bereit für den Titel.