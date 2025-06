Dramatisches Ende des Nations-League-Finales in München – Fußball-Fan stirbt nach Sturz

In einem packenden Elfmeterschießen gewann Portugal am 8. Juni 2025 das Finale der Nations League in München. Für die meisten Fans war dies ein Grund zur Freude und sie feierten ausgelassen. Doch in einer Ecke des Stadions herrschten Schock und Stille.

Ein Fan war vom Oberrang etwa acht Meter in die Tiefe auf die Pressetribüne gestürzt. Rettungskräfte eilten schnell herbei, schirmten den Schwerverletzten ab, doch bald kam die traurige Gewissheit: Er ist tot.

Portugal – Spanien: UEFA macht es offiziell

Es begann als Fußballfest zwischen Portugal und Spanien, doch es endete in tiefer Trauer: Während Zehntausende das spannende Nations-League-Finale in München verfolgten, ereignete sich auf den Rängen ein erschütterndes Unglück.

Ein Mann stürzte vom Mittelrang (Block 103) in den Unterrang – direkt vor den Augen entsetzter Zuschauer. Zahlreiche Rettungskräfte, Ordner und Polizisten eilten in den Bereich der Pressetribüne, in den der Mann gestürzt war. Auch die Moderatoren bei RTL wurden während des Spiels stiller.

So kommentierte Robert Hunke (41) laut „Bild.de“ in der 100. Minute: „Alle Medienvertreter sind gerade etwas irritiert, weil offenbar ein Fan aus dem Oberrang auf die Medientribüne gefallen ist.“

Kurz danach entschuldigte sich Hunke in der Halbzeit der Verlängerung für seine gedrückte Stimmung und teilte mit: „Es stehen jetzt wahnsinnig viele Ordner und Sanitäter vor unserem Pult. Das ist der Grund für unsere Stille.“

Foto: IMAGO/Moritz Müller

Tragödie in München: Vereine trauern

Bald herrschte traurige Gewissheit: Der Fan, ein Mann aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen, erlag noch im Stadion seinen Verletzungen. So teilte ein UEFA-Sprecher laut „dpa“ mit: „Trotz aller medizinischen Bemühungen, sein Leben zu retten, verstarb er leider um 0.06 Uhr. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seinen Angehörigen.“

Von diesem schrecklichen Fan-Verlust bekamen die Spieler rund um Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal und Co. nichts mit. Erst nach dem Elfmeterschießen und der Siegerehrung erreichte die tragische Nachricht die Mannschaften und erschütterte Spieler und Trainer sichtlich.

Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente betonte voller Trauer: „Erlaubt mir bitte, vor Beginn der Pressekonferenz unser Beileid der Familie eines Fans zu bekunden, der verstorben ist, wie man uns mitgeteilt hat. Das zeigt uns, was im Leben wirklich wichtig ist. Unser herzlichstes Beileid.“

Auch Portugals Nationaltrainer Roberto Martínez äußerte sich: „Wir trauern um den verstorbenen Fan. Das ist eine extrem traurige Nachricht.“

Die Polizei hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. Bisher deutet alles auf ein tragisches Unglück hin.