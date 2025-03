Italien – Deutschland: Star-Ausfall! Hiobsbotschaft vor Prestige-Duell

Italien – Deutschland in einem K.o.-Duell im legendären San Siro – da dürfte jedem Fußballfan das Herz aufgehen. Für Julian Nagelsmann und die deutsche Nationalmannschaft geht es darum, in das Final-Four-Turnier der Nations League einzuziehen. Sollte dies gelingen, würde die Endrunde in Deutschland ausgetragen werden.

Vor dem Spiel Italien – Deutschland gibt es für die Squadra Azzurra eine bittere Nachricht: Einer ihrer wichtigsten Spieler wird das Duell gegen die DFB-Elf verpassen. Dies machte der italienische Fußballverband nun offiziell!

Italien – Deutschland: Top-Angreifer verpasst Länderspiel-Klassiker

Dieser Ausfall schmerzt enorm! Ausgerechnet in den wichtigen Spielen gegen Deutschland wird Top-Stürmer Mateo Retegui nicht auflaufen können. Der Profi von Atalanta Bergamo kann wegen einer Oberschenkelblessur in den Spielen nicht auflaufen und ist bereits von der Auswahl abgereist.

Für die Italiener wiegt diese Verletzung schwer. Retegui befindet sich in einer herausragenden Form, ist derzeit Top-Knipser der Serie A. In den letzten zehn Spielen sammelte er starke elf Torbeteiligungen. Insgesamt steht er bei 30 Torbeteiligungen in 40 Spielen. Er ist einer der Hauptgründe für die starke Saison der Bergamasken.

Auch in der Nationalmannschaft ist er zu einem Gesicht des Umbruches geworden. Der 25-Jährige ist der neue Stammstürmer der Italiener, wird die Prestige-Duelle gegen Deutschland nun jedoch verpassen.

Italien-Coach zeigt größten Respekt vor DFB-Team

Auf der anderen Seite fehlen mit Florian Wirtz, Kai Havertz und Niclas Füllkrug gleich drei wichtige DFB-Akteure. Für Luciano Spalletti habe dies jedoch keine großen Auswirkungen auf die Stärke der deutschen Nationalmannschaft. „Eine Nationalmannschaft wie Deutschland hat keine Probleme mit Ausfällen“, sagte der Coach der Squadra Azzurra.

Deutschland habe „vier oder fünf hochkarätige Flügelspieler“, die alle „an ihrem Gegenspieler vorbeiziehen können, und sie haben eine Fülle von brillanten Mittelfeldspielern“, erklärte der Italien-Coach.

„Florian Wirtz und Kai Havertz: Da sind zwei richtige Qualitätsspieler nicht dabei“, hatte Nagelsmann zuletzt gesagt. Er habe versucht, „die Qualität, die wegbricht, auch durch Qualität zu ersetzen“. Auf beiden Seiten fehlen also durchaus wichtige Spieler.