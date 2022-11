Mexiko – Polen sorgt für heftige Ernüchterung – droht das große Desaster?

Mit einigem Trubel startete die Winter-WM in Katar. Ein Blitztreffer bei der Eröffnung, ein Torfestival von England oder der umjubelte Last-Minute-Sieg der Niederländer sorgten für Emotionen. Und am dritten Tag? Da fand unter anderem die Partie Mexiko – Polen statt.

Die Begegnung sorgte für jede Menge Ernüchterung – bei Fans wie Spielern. Einer der sich nach Mexiko – Polen besonders sorgt, ist Robert Lewandowski. Dem polnischen Superstar droht das große Desaster bei seiner vielleicht letzten WM.

Mexiko – Polen: Bloß keine Enttäuschung

Lewandowski ist unbestritten einer der besten Spieler seiner Generation. Auszeichnung wie die des Weltfußballers unterstreichen seine unglaublichen Leistungen. Auf Vereinsebene konnte er viele Erfolge feiern – anders bei der Nationalmannschaft. Polen ist trotz seines Angreifers oft Außenseiter.

Daher musste Lewandowski auch viele Jahre warten, ehe er überhaupt bei einer WM ran durfte. 2018 war in der Gruppenphase gegen Senegal, Kolumbien und Japan früh Schluss. Lewandowski blieb zudem ohne Treffer. Eine herbe Enttäuschung für den erfolgsverwöhnten Stürmer.

Bitterer Lewy-Moment

Nach Mexiko – Polen muss er jetzt schon wieder zittern. Die Partie endete torlos 0:0. Nach vielen furiosen Spielen zum Start die zweite Nullnummer in Folge am Dienstag (22. November; auch Tunesien und Dänemark trennten sich torlos). Das lag auch daran, dass Robert Lewandowski im entscheidenden Moment patzte.

Nach knapp einer Stunde bekam er durch den VAR einen Elfmeter zugesprochen – eigentlich Lewandowskis Lieblingsdisziplin. So schnappte er sich den Ball, sein erstes WM-Tor fest im Blick. Es kam, wie es kommen musste. Der ehemalige Bayer-Star schoss flach ins rechte Eck, doch Guillermo Ochoa parierte.

Mexiko – Polen: Polen mit dem Rücken zur Wand

In der Gruppe C ist nach dem ersten Spieltag damit alles offen. Stunden zuvor hatte Saudi-Arabien mit einem Sieg gegen Turnierfavorit Argentinien für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Für Mexiko und Polen bedeutet das, dass man gegen die Saudis, aber auch gegen Argentinien Punkte holen muss, wenn man weiterkommen will.

Auch interessant:

Für Lewandowski könnte es das ganz große Desaster werden. Scheidet er auch bei seiner zweiten WM ohne Tor in der Gruppe auf? Es wäre ein bitterer Fleck in seiner großen Karriere.