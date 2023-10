Mexiko – Deutschland: Mega-Chaos bei DFB-Spiel – Zuschauer bekommen es knallhart zu spüren

Die USA-Reise des DFB-Teams endet mit einem Unentschieden. Beim Spiel Mexiko – Deutschland kommt die Mannschaft von Julian Nagelsmann nicht über ein 2:2 hinaus. Neben Niclas Füllkrug haben daran auch haarsträubende Fehler in der Abwehr ihren Anteil.

Schon bevor das Länderspiel zwischen Mexiko und Deutschland losging, war allerdings rund um das Lincoln Financial Field in Philadelphia das absolute Chaos ausgebrochen. Sowohl TV-Zuschauer als auch Fans vor Ort bekamen das zu spüren.

Mexiko – Deutschland verspätet sich

Wer in Deutschland die zweite Partie der Nagelsmann-Amtszeit live verfolgen wollte, der brauchte ganz starke Nerven. Anders als noch der Kick gegen die USA fiel die Mexiko-Partie der Zeitverschiebung vollends zum Opfer. Für 2 Uhr nachts deutscher Zeit war der Anpfiff terminiert.

Vorschlafen, durchmachen oder einfach schlafen und am Morgen die Highlights gucken. Optionen gab es viele. Wer sich tatsächlich für eine Live-Ansicht des Spiels entschied, wurde erstmal bitter enttäuscht. Denn der Anpfiff bei Mexiko – Deutschland verzögerte sich noch weiter – um eine Viertelstunde. Erst um 2.15 Uhr ging es los.

Stadion überlastet

Was war passiert? Das Lincoln Financial Field, welches die Heimstädte des NFL-Teams der Philadelphia Eagles ist, ist Teil eines riesigen Sportkomplexes. Hier spielen unter anderem auch das Eishockeyteam der Philadelphia Flyers und das Baseballteam der Philadelphia Phillies. Und wie es der Zufall wollte, waren rund um das DFB-Spiel natürlich beide Mannschaften in ihrer jeweiligen Sportart im Einsatz.

Die Folge war ein Verkehrschaos rund um das Stadion, bedingt durch An- und Abreise zahlreicher Fans. Beim Deutschland-Spiel sahen 67.594 Zuschauer zu. Beim Eishockey waren 21.000 dabei und beim Baseball passen 42.901 rein. Kein Wunder, dass die Straßen da überlastet waren.

Mexiko – Deutschland: Füllkrug rettet Remis

Sportlich ließ sich die Nationalmannschaft von dem Anreise-Chaos nicht beeindrucken – zunächst jedenfalls. Nach 25 Minuten erzielte Antonio Rüdiger nach einer Ecke das 1:0. Dann jedoch bewiesen die Mexikaner, warum sie schon seit Langem kein Fallobst mehr sind.

Uriel Antuna und Erick Sanchez drehten die Begegnung, sodass der Co-Gastgeber der WM 2026 kurz nach der Halbzeit führte. Dann war es einmal mehr Niclas Füllkrug, der mit einem Treffer für den Endstand von 2:2 bei Mexiko – Deutschland sorgte.