Mesut Özil: Wirbel um Karriereende! Jetzt herrscht endlich Klarheit

Weltmeister, Weltstar, Weltkarriere – Mesut Özil hat als Fußballer einiges erreicht. Am Freitag (03. Februar) machten nun in türkischen Medien die Gerüchte die Runde, dass sich der Ex-Schalke-Star mitten in der Saison zum Karriereende entschieden hat.

Eine Meldung, die aus dem Nichts kam. Zwar ist Mesut Özil schon längst nicht mehr auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Dennoch ging man davon aus, dass er seine Karriere in Istanbul in Ruhe auslaufen lassen wolle. Jetzt hat sein Management endlich für Klarheit gesorgt.

Mesut Özil: Karriereende? Jetzt spricht sein Management

Am Freitag ließ der türkische Journalist Yakup Cinar die Bombe platzen. Nach seinen Informationen habe Özil nach dem letzten Ligaspiel entschieden, seine Karriere zu beenden.

Besonders kurios: Noch am Donnerstag stand Mesut Özil für Basaksehir Istanbul auf dem Platz. Bei der 0:1-Niederlage gegen Kayserispor hatte er nach langer Verletzung erstmals in dieser Saison in der Startelf gestanden.

Im Anschluss an die Partie, Mesut Özil wurde zur Halbzeit ausgewechselt, sei letztlich der Entschluss zum Karriereende gereift, berichtet Cinar. Demnach sei Özil nach dem Spiel nicht zum Training erschienen.

Zudem habe er den Verantwortlichen mitgeteilt, dass er seinen Vertrag auflösen und dem Fußballsport den Rücken kehren wolle. Eigentlich steht der Mittelfeldspieler noch bis Ende der Saison unter Vertrag.

Özil-Management dementiert Gerüchte

Über 24 Stunden blieben die Fans im Dunkeln, Özil selbst äußerte sich nicht. Nun hat sein Management endlich für Klarheit gesorgt. „Da ist nichts dran. Mesut Özil wird die Saison bei Basaksehir auf jeden Fall zu Ende spielen“, teilte Özils Management der Deutschen Presse-Agentur mit.

Özil kann auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. Der Höhepunkt: 2014 krönt er sich mit der deutschen Nationalmannschaft zum Weltmeister. Zudem feierte er Titel in Spanien, England und auch in Deutschland.