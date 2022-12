Mesut Özil: Fans staunen nicht schlecht – jetzt wird der Ex-Weltmeister HIER aktiv

Mesut Özil zweifellos einer der größten deutschen Fußballer aller Zeiten. 13 Titel holte der Offensivspieler in seiner Karriere. Die Krönung wird dabei mit Sicherheit der Gewinn des WM-Pokals 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft gewesen sein.

Auf dem Platz läuft es nun schon länger nicht mehr so erfolgreich für den ehemaligen Nationalspieler. Nachdem er zuletzt bereits durch seine Twitter-Posts zur Diskussion um Cristiano Ronaldo die Stille um seine Person gebrochen hat, hat Mesut Özil nun bekanntgegeben, Eigentürmer in einem Sportteam zu werden. Die Rede ist vom D.C. Pickleball Team.

Mesut Özil wird Eigentürmer

Wie Mesut Özil am Dienstag (20. Dezember) bekanntgegeben hat, wird er ab sofort ein Teil von D.C. Pickleball Team sein. Ein Blick auf die Webseite des Teams verrät: der ehemalige Nationalspieler wird einer der Eigentürmer des Vereins werden.

Zu den übrigen Eigentümern des Teams gehören neben Gründer Al Tylis und Manager Sam Porter auch Eva Longoria, Justin Verlander, Kate Upton, Richard Hamilton und Shawn Marion. Die Spielerinnen und Spieler werden Shelby Bates, Monica Paolicelli, Stefan Auvergne und Sam Querrey sein. Des Weiteren gibt es auch eine Vielzahl von Investoren, die das Team finanziell unterstützen werden. Zu diesen gehören unter anderem Michael Phelps oder auch Heidi Klum.

Mesut Özil: Was ist Pickleball?

Pickleball ist eine Ballsportart, die in den USA entstanden ist. Diese vereint Elemente des Badmintons, Tennis‘ und Tischtennis‘. Aufgrund der wachsenden Begeisterung für diese Sportart in den vereinigten Staaten gilt Pickleball inzwischen als die schnellste wachsende Sportart Amerikas. Üblicherweise wird der Sport in Zwei-gegen-Zwei-Duellen gespielt.

Der Spielablauf ist dabei wie folgt: Nach dem Anspiel darf der Ball erst nach einem Kontakt mit dem Boden angenommen werden. Gleiches gilt dabei auch für den dritten Rückschlag. Erst danach sind dann sind im Ballwechsel auch Volleyschläge gestattet. Wichtig zu beachten ist dabei: Es gibt eine Non-Volley-Zone. Dieser Bereich ist 2,13 Meter breit und verbietet es den darinstehenden Spielern Schmetterbälle zu spielen. Punkte erzielen kann immer nur die Mannschaft, die das Aufschlagsrecht hatte. Gewonnen hat das Team, was zuerst elf Punkte und zwei Punkte Unterschied hat.