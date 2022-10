Mario Götze zur WM? „Für mich ist das kein Thema“

Mario Götze steht im vorläufigen Kader für die WM 2022 in Katar. Der erste Schritt wäre also geschafft, nun gilt es den Sprung in das 26-köpfige Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft zu schaffen.

Mit seinen Auftritten bei Eintracht Frankfurt hat sich Mario Götze wieder ins Rampenlicht gespielt. In der Champions League beim 2:1-Erfolg gegen Olympique Marseille trumpfte der 30-Jährige abermals auf – und das unter den Augen von Hansi Flick. Das WM-Thema spielt Mario Götze aber einfach runter.

Mario Götze zur WM? Flick beobachtet ihn genau

Nach zwei Jahren bei PSV Eindhoven kehrte Mario Götze im Sommer zurück in die Bundesliga und das mit durchschlagendem Erfolg. Für seine Auftritte im Trikot von Eintracht Frankfurt wird er von allen Seiten mit Lob überschüttet.

Beim 2:1-Erfolg der Eintracht gegen Olympique Marseille glänzte Mario Götze wieder einmal mit seiner Spielintelligenz. Das 2:1 von Randal Kolo Muani (27.) bereitete er mit einem traumhaften Doppelpass vor. Anschließend wurde er zum „Man of the Match“ gekürt.

Götze spielt WM-Frage runter

Einen genauen Eindruck von Mario Götze verschaffte sich auch Bundestrainer Hansi Flick. Er saß unter den Zuschauern auf der Tribüne. Eine Sache, die Götze nach eigenen Angaben nicht groß beschäftigt. „Für mich ist das kein Thema. Ich konzentriere mich auf meine Spiele und Themen. Das ist das Allerwichtigste“, so Götze.

Der Rest sei für ihn keine Diskussion und mehr gebe es dazu auch nicht zu sagen. Mario Götze lässt es auf sich zukommen und macht keine großen Ansagen in Richtung Hansi Flick. Dennoch wird er gespannt auf den 10. November schauen. An diesem Tag wird der Bundestrainer sein 26-köpfiges Aufgebot für die WM 2022 in Katar bekannt geben.

Mehr News:

Welche Rolle Mario Götze bei einer Weltmeisterschaft spielen kann, hat er ja bekanntlich schon unter Beweis gestellt. Beim WM-Finale 2014 in Rio de Janeiro erzielte er gegen Argentinien in der Verlängerung den goldenen Treffer.