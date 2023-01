Mario Götze: Entscheidung gefallen! „Freue mich, wenn da noch mehr kommt“

Die Nominierung von Mario Götze für die WM 2022 in Katar war seine erste seit November 2017. Anstatt wie 2014 allerdings ein wichtiger Bestandteil der Nationalmannschaft zu sein, stand er nur 34 Minuten auf dem Feld. Hinzu kommt das bittere Aus seiner Mannschaft in der Vorrunde und dem nächsten Tiefpunkt in der Geschichte des deutschen Fußballs.

Im Anschluss an das Turnier wurde darüber spekuliert, ob der Offensivspieler von Eintracht Frankfurt eventuell sogar seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet. Nun hat Mario Götze seine Entscheidung in der Frage bekannt gegeben.

Mario Götze bleibt Teil der Nationalmannschaft

Während des Trainingslagers der Frankfurter in Dubai hat der WM-Held von 2014 in einem Interview mit der „Bild“ bekannt gegeben, wie seine Karriere in der Nationalmannschaft weitergehen wird. „Wenn Hansi Flick mich anruft und fragt, bin ich dabei. Es ist natürlich ein großes Turnier und es wäre superschön“, meint Götze auf die Frage, ob er auch bei der Heim-EM 2024 mit dabei sein möchte.

Im Anschluss ergänzt er: „Aber der Fußball ist sehr schnelllebig. Ich habe die WM mitgenommen. Ich freue mich, wenn da noch mehr kommt. Aber es muss in den Kontext passen mit Trainer, mit Mannschaft und mit meiner Leistung. Klar hat man das Ziel, 2024 zu spielen. Am Ende entscheidet aber die Performance auf dem Platz. Man muss jeden Monat abliefern, damit man zur Nationalmannschaft gehört.“

Mario Götze war nach der WM „verärgert“

Im Anschluss wurde der Offensivspieler gefragt, wie er seine wenige Spielzeit bei der WM in Katar verkraftet hat. „Im ersten Moment ist man etwas verärgert, klar. Aber das war im Urlaub schnell wieder vergessen“, so Götze.

In der aktuellen Saison kommt der 30-Jährige auf 23 Einsätze. In diesen erzielte er zwei Tore und vier Vorlagen. Sein Vertrag in Frankfurt läuft noch bis 2025. Eine Teilnahme an der Europameisterschaft im eigenen Land wäre für den dann 32-Jährigen also noch im Bereich des Möglichen, sofern seine sportliche Leistung ihn für diese qualifiziert.