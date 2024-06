MagentaTV: Hammer-News während der EM! Jetzt darf es jeder wissen

MagentaTV ist der einzige Übertragungsdienst, der alle Spiele der EM 2024 in Deutschland zeigt. Der Streamingdienst hat sowohl die Rechte für alle Gruppenphasenpartien als auch für alle Partien der K.o.-Phase.

Nun hat die Telekom erste Zahlen der EM-Übertragungen bei MagentaTV veröffentlicht. Dabei darf sich das Tele­kommunikations­unternehmen über gute Neuigkeiten freuen: MagentaTV räumt ordentlich ab.

MagentaTV verbucht Mega-Zahlen

„Der Fußball-Sommer ist richtig in Fahrt gekommen. Mit mehr als 43 Millionen Zuschauern haben wir die Resultate der vergangenen Weltmeisterschaft schon heute deutlich übertroffen“, betont Wolfgang Metze, Geschäftsführer Privatkunden bei der Telekom gegenüber „DWDL“. Das ist ein großer Erfolg, den es jedoch einzuordnen gilt.

Denn die Telekom hat bei dieser Zahl lediglich die Nettoreichweite aller 36 übertragenden Parteien zusammengezählt. Im Schnitt sind es also knapp 1,2 Millionen Menschen, die sie pro Spiel erreicht hat. „Der Großteil der 36 Spiele kam auf deutlich mehr als eine Million Zuschauer“, heißt es seitens der Telekom.

Die höchste Reichweite wurde beim Spiel zwischen Ungarn und der Schweiz gemessen – der ersten Partie, die exklusiv bei Magenta TV lief, also nicht bei einem klassischen Free-TV-Sender. Hier hatten 2,3 Millionen Zuschauer zumindest mal reingeschaltet.

EM-Public Viewings sorgen für ungenaue Zahlen

Bei den Zahlen einer WM- oder einer EM-Übertragung muss man jedoch immer öffentliche Übertragungen wie auf den Fanzonen oder in Kneipen hinzurechnen. Diese sind in den veröffentlichen Zahlen von MagentaTV noch nicht mit eingerechnet. Tatsächlich wird die Reichweite also noch ein ganzes Stück höher liegen.

Die Heim-EM ist für das Milliardenunternehmen und den Streamingriesen also schon jetzt ein voller Erfolg. In den kommenden Wochen dürfte MagentaTV wohl weiter abräumen – vor allem, wenn die DFB-Elf noch weit kommen sollte und die EM-Euphorie noch weiter Bestand hat.