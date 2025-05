Julian Nagelsmann schaut genau hin: Mega-Talent trifft Entscheidung

Für Julian Nagelsmann und die deutsche Nationalmannschaft wird es in diesen Tagen Ernst. Am 4. Juni trifft das DFB-Team in der Münchener Allianz Arena auf Portugal. Es geht um den Einzug ins Finale der Nations League.

Mit der Nominierung von Tom Bischof hat Julian Nagelsmann bei seiner Kader-Ernennung seit Langem mal wieder für eine echte Überraschung gesorgt. Ein anderer Youngster ging dagegen einmal mehr leer aus. Nun hat das DFB-Juwel eine wichtige Entscheidung getroffen.

Julian Nagelsmann: Wanner entscheidet sich vorerst für den DFB

In der Hinrunde kratzte Paul Wanner schon an der Schwelle zur A-Nationalmannschaft. Der 19-Jährige überragte im Trikot des 1. FC Heidenheim, wollte sich vorerst jedoch die Tür zur Nationalelf Österreichs offenhalten, für die Wanner ebenfalls spielberechtigt wäre. Seitdem herrscht ein Zweikampf zwischen dem DFB und dem ÖFB um Wanner.

Nun hat sich der Youngster entschieden – zumindest vorerst. Denn Deutschlands U21-Nationaltrainer Antonio di Salvo hat den Offensivspieler für die anstehende U21-EM in der Slowakei nominiert. Eine Vorentscheidung im Wanner-Kampf? Mitnichten, denn die Juniorennationalmannschaft Österreichs hat sich für die Endrunde nicht einmal qualifizieren können.

Wanner-Zukunft ungewiss

Wie es für Wanner auf internationalem Parkett in Zukunft weitergehen wird, bleibt also abzuwarten. Ähnlich sieht es allerdings auch auf Klub-Ebene aus. Nach seiner Leihe in Heidenheim wird Wanner zum jetzigen Zeitpunkt zum FC Bayern München zurückkehren.

Seine Nominierung für die U21-EM bedeutet zumindest schon einmal, dass eine Teilnahme mit dem FCB an der Klub-WM vom Tisch ist. Gut möglich, dass der deutsche Rekordmeister dem Youngster nach einer schwachen Hinrunde aber noch ein weiteres Jahr Leihe schenken möchte.