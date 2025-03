Julian Nagelsmann: Nach Halbfinal-Einzug – Fans stellen sich nur diese eine Frage

Das ist nochmal gut gegangen! Julian Nagelsmann und das DFB-Team feiern mit einem 3:3-Unentschieden gegen Italien den Halbfinal-Einzug bei der Nations League. Dabei reichte die knappe 2:1-Führung aus dem Hinspiel in Mailand. Nach einer starken ersten Halbzeit haben es die Deutschen am Ende unnötig spannend gemacht.

Im Final Four trifft die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann in rund drei Monaten dann auf Portugal. Nach dem Spiel aber stellen sich die Fans nur noch eine Frage. Kommt es in einem möglichen Finale zum heiß erwarteten Wiedersehen?

Julian Nagelsmann: DFB-Team nach Krimi weiter

Viele Fans dachten nach dieser irren ersten Halbzeit, dass es jetzt ein entspanntes Spiel wird. Doch Italien hatte andere Pläne – und da war auch Bundestrainer Julian Nagelsmann wohl überrascht. Aus einem 0:3 wurde am Ende noch ein 3:3-Unentschieden. In den letzten Minuten drückte die Squadra Azzurra noch auf den vierten Treffer, der für die Verlängerung gereicht hätte.

Doch am Ende jubelten die Deutschen. Der Halbfinal-Einzug war perfekt und damit auch die Mini-Heim-EM. Denn die verbleibenden vier Spiele (Halbfinale, Spiel um Platz 3 und Finale) werden in Deutschland ausgetragen. Im Halbfinale bekommt es das DFB-Team mit Portugal und Superstar Cristiano Ronaldo zu tun. Am 4. Juni (20.45 Uhr) findet die Begegnung in der Münchener Allianz Arena statt.

Das andere Halbfinale tragen Spanien und Frankreich (5. Juni, 20.45 Uhr) aus. Und hier kommt DAS große Thema aktuell unter den Fans: Kommt es in einem Endspiel zum Wiedersehen mit den Spaniern?

Wiedersehen mit Spanien und Cucurella?

Das bittere EM-Aus vergangenes Jahr beschäftigt heute noch viele deutsche Anhänger und vermutlich auch noch Julian Nagelsmann. Im Viertelfinale ist das DFB-Team auf dramatische Art und Weise gegen Spanien rausgeflogen. Für besonders viel Aufregung sorgte ein nicht gegebener Elfmeter für die Deutschen, als Marc Cucurella die Kugel deutlich mit der Hand berührte.

Das bestimmte auch noch Wochen und Monate danach die Schlagzeilen. Nun könnte es im Finale zum erneuten Aufeinandertreffen kommen – wenn beide ihre Halbfinalspiele gewinnen. Aber sollten beide Teams verlieren, würden sie ebenfalls aufeinandertreffen. Dann steht nämlich das Spiel um Platz 3 an. So oder so hat Deutschland mit dem Europameister noch eine Rechnung offen.