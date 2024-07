Julian Nagelsmann: Deutsche Fans feiern dieses Bild – es steht für alle Emotionen dieser EM

Das Viertelfinale – verloren. Die Herzen der Fans – gewonnen. Der EM-Traum der deutschen Nationalmannschaft endet im Viertelfinale gegen Spanien. Trotz aller Trauer verabschieden sich die DFB-Elf und Julian Nagelsmann erhobenen Hauptes.

Innerhalb von nur drei Wochen haben es Julian Nagelsmann und seine Spieler geschafft, Begeisterung im Land auszulösen, die Fans wieder hinter sich zu vereinen. Ein Gefühl, dass man über viele Jahre vermisst hatte. Ein Bild aus dem bitteren Viertelfinale steht symbolisch dafür.

Julian Nagelsmann mit flammender Ansprache

Ein packender Fight liegt hinter der Nationalmannschaft. Lange lag Deutschland gegen die Spanier mit 0:1 zurück, war aber spätestens ab da die deutlich bessere Mannschaft. Der späte Lohn eine Minute vor Abpfiff: Florian Wirtz versenkte eine Kimmich-Ablage im spanischen Netz und löste pure Ekstase in Stuttgart und ganz Deutschland aus.

Die Verlängerung wurde zu einem packenden Fight. Auch nach 105 Minuten stand es 1:1 – die letzte Chance für Julian Nagelsmann, seinen Jungs nochmal Feuer zu machen. Und das tat er auch.

In der Fernsehübertragung war gut zu sehen, wie er seine Spieler zusammentrommelte, in ihrer Mitte eine flammende Ansprache hielt und seine Schützlinge damit begeisterte und mitriss. Alle Spieler lauschten ihm gebannt, alle hielten sich an den Schultern.

Spieler präsentieren sich als Einheit

In diesem Moment untermalte die Nationalmannschaft noch einmal: Wir sind eine Einheit. Diese Einheit hatten sie während des gesamten Turniers repräsentiert – und damit das ganze Land in diesem Sommer begeistert.

Nagelsmann trommelt seine Spieler zusammen. Foto: ARD

Nach enttäuschenden Turnieren in Russland, Katar oder der europaweiten EM 2021 hat die Nationalmannschaft endlich mal wieder Euphorie versprüht. Trotz des Ausscheidens gegen Spanien muss man sich dank Spielern wie Jamal Musiala oder Florian Wirtz nicht sorgen. Deutschland guckt einer fußballerisch rosigen Zukunft entgegen – Seite an Seite mit den Fans. Das ist etwas, dass sich Julian Nagelsmann trotz der Enttäuschung vom Freitag-Abend (5. Juli) auf die Fahne schreiben darf.