Nagelsmann-Hammer? Plötzlich kommt DAS ans Licht

Mit ihm hat der DFB offenbar alles richtig gemacht. Als Julian Nagelsmann 2023 die am Boden liegende Nationalmannschaft übernahm, rief das nicht nur positive Reaktionen hervor. Manch Experte und Fan bezweifelte, dass der bei Bayern München gescheiterte Trainer die Mannschaft aufrichten und sie mit den Fans versöhnen könne.

Auf dem Weg zur heimischen Europameisterschaft gelang allerdings genau das. Julian Nagelsmann entfachte wieder Euphorie – und formt langsam, aber sicher eine Siegermannschaft. Beim DFB will man daher offenbar schnell handeln.

Nagelsmann vor einer DFB-Ära?

Erst hieß es, der Ex-Bayern-Coach solle bis nach der EM 2024 an Deutschlands Seitenlinie einspringen, Deutschlands Würde vor der Fußball-Welt retten. Viele rechneten damit, dass er anschließend wieder bei einem Verein unterkommen würde. Doch schon vor der Europameisterschaft verlängerte er seinen Vertrag bis zur WM 2026.

In den USA, Kanada und Mexiko will die Nationalmannschaft um den Titel mitspielen. Immer mehr reift die Hoffnung, dass das dank der Entwicklung unter Nagelsmann auch möglich ist. Und deshalb würde der Verband offenbar gerne frühzeitig eine neue Trainer-Ära à la Jogi Löw einläuten.

Wie die „Bild“ berichtet, liefen bereits neue Verhandlungen, um den erst im April unterschriebenen Vertrag gleich ein weiteres Mal zu verlängern. Das Ziel dieses Mal: die Europameisterschaft 2028.

Deutschland feiert Nations-League-Erfolg

Dazu dürfte sicherlich die erfolgreiche Gruppenphase in der Nations League beigetragen haben. Erstmals in der Geschichte des Turniers schaffte es die DFB-Elf in die K.o.-Phase. Gegen Ungarn, Bosnien und die Niederlande sicherte man sich den Gruppensieg.

Und auch intern trägt Nagelsmann wohl dazu bei, ein neues Nationalmannschafts-Gefühl zu kreieren. Die Spieler sind wieder stolz auf eine Nominierung und sehen die Termine nicht als Pflichtaufgabe. Das kommt auch bei den Fans an, die wieder hinter der Nationalelf stehen.

All diese Faktoren bringen den DFB dazu, den Vertrag des Bundestrainers erneut zu verlängern. Ob bald also schon der nächste Grund zum Jubeln ansteht?