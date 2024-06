Julian Nagelsmann: Klare Ansage an Bundestrainer – sie kommt von einem BVB-Star

Die Kader-Nominierung von Julian Nagelsmann ist mittlerweile einige Wochen her, doch sie macht weiter Schlagzeilen. Mit vielen Entscheidungen sorgte der Bundestrainer kurz vor dem Start der Europameisterschaft für Aufsehen, bei einigen Spielern herrscht heute noch Unverständnis.

Besonders bei Borussia Dortmund ist man enttäuscht. Von einem BVB-Profi gibt es jetzt eine deutliche Ansage an Julian Nagelsmann. Emre Can hat nämlich noch die Hoffnung auf eine EM-Teilnahme.

Julian Nagelsmann: BVB-Star hofft noch auf Nominierung

Während vor einem Jahr noch zahlreiche BVB-Profis im Kader der deutschen Nationalmannschaft standen, sind es für die EM 2024 nur noch zwei Profis: Nico Schlotterbeck und Niclas Füllkrug. Weitere Spieler des Champions-League-Finalisten hat Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht nominiert.

Einer der Dortmunder, der enttäuscht darüber ist, ist Emre Can. „Die Hoffnung, dass ich doch noch dabei bin, war da. Am Ende konnte ich mir aber denken, dass ich nicht Teil des Kaders bin. Ich respektiere das, aber trotzdem ist für mich die Karriere in der Nationalmannschaft noch lange nicht abgehakt“, sagte Can der „Bild“.

Mit einem Augenzwinkern erklärte er, dass er noch von einer Nominierung träume: „Die EM hat ja noch nicht angefangen – vielleicht ergibt sich durch ein Hintertürchen noch eine Chance.“ Bis zum 6. Juni könnte Nagelsmann seinen bisher einberufenen Kader noch verändern, dann muss er der UEFA gemeldet werden.

Kein Anruf des Bundestrainers

Can erklärte zudem, dass Julian Nagelsmann ihn nicht angerufen habe. Es gab kein Gespräch zwischen den beiden, das sich der Mittelfeldspieler gewünscht hätte. „Ja, das hätte ich erwartet. Ich habe in der Nationalmannschaft regelmäßig gespielt, war oftmals Teil der Mannschaft. Da wäre es schön gewesen, zumindest kurz über die Nicht-Nominierung im persönlichen Gespräch informiert zu werden“, so der BVB-Kapitän.

Außerdem ist er auch etwas enttäuscht darüber, dass nur zwei seiner Teamkollegen nominiert worden sind: „Unter anderem Jule (Julian Brandt, Anm. d. Red.) und Mats (Hummels, Anm. d. Red.) hätten eine Nominierung sicher verdient gehabt.“