Hansi Flick: Paukenschlag um Ex-DFB-Coach! Jetzt ist es offiziell

Es hatte sich angedeutet, jetzt ist es offiziell! Hansi Flick hat nach seiner Entlassung bei der deutschen Nationalmannschaft im vergangenen Jahr einen neuen Job gefunden.

Wie der FC Barcelona am Mittwoch (29. Mai) verkündete, wird Hansi Flick Nachfolger von Xavi Hernandez, der zum Saisonende den Verein verlassen musste.

Hansi Flick: Paukenschlag um Ex-DFB-Coach!

Jetzt herrscht Gewissheit! Der FC Barcelona hat nach dem heftigen Wirbel um Ex-Coach Xavi Hernandez Klarheit geschaffen und einen neuen Trainer vorgestellt: Hansi Flick wird ab sofort auf der Trainerbank der Katalanen sitzen, das gab der spanische Traditionsverein am Mittwoch bekannt.

In einem Video sagt der Ex-Bundestrainer und früherer Bayern-Coach: „Culers, das ist unser Moment. Forza, Barca.“ Der 59-Jährige hat beim katalanischen Verein einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 unterzeichnet.

Barca stellt neuen Trainer vor

In der Mitteilung des Vereins heißt es: „Mit Hansi Flick als Trainer hat sich der FC Barcelona für einen Mann entschieden, der für das hohe Pressing und den intensiven und mutigen Spielstil seiner Mannschaften bekannt ist. Damit hat er auf Vereins- und internationaler Ebene große Erfolge erzielt und praktisch alles gewonnen, was es in der Fußballwelt zu gewinnen gibt.“ Er ist bei Barça nach Udo Lattek (1981 bis 1983) und Hennes Weisweiler (1975 bis 1976) der dritte deutsche Coach.

Schon zu Beginn des Jahres wurde Flick als heißer Kandidat auf die Nachfolge von Xavi gehandelt, der damals schon vor dem Aus stand. So soll Flick seitdem fleißig Spanisch gelernt haben, heißt es in den Medien. Besonders brisant: Als Bayern-Coach sorgte Flick mit einem 8:2-Sieg im Champions-League-Viertelfinale gegen Barcelona für die dunkelste Stunde des Klubs.

Flick hatte danach die deutsche Nationalmannschaft übernommen, ehe er im vergangenen Herbst entlassen worden war. Danach wurde Julian Nagelsmann neuer Coach, der das DFB-Team bei der EM 2024 zum Erfolg führen soll. Einige Titel holte Flick mit dem FC Bayern. Genauer gesagt sind es sieben Pokale. Zuletzt wurde er auch als neuer Trainer beim Rekordmeister gehandelt.