Julian Nagelsmann atmet auf: Nach Italien-Sieg gibt es die nächste gute Nachricht

Julian Nagelsmann und der deutschen Nationalmannschaft gelingt der perfekte Start in das Länderspieljahr 2025! Im Viertelfinal-Hinspiel der Nations League siegte die DFB-Elf mit 2:1. Damit verschaffte sich die Nagelsmann-Elf eine starke Ausgangslage für das Rückspiel in Dortmund (Sonntag, 23. März, 20.45 Uhr).

Mit Blick auf das zweite Duell gegen die Italiener gibt es neben der guten Ausgangslage für Julian Nagelsmann und die deutsche Nationalmannschaft weitere gute Nachrichten. Eine bittere Befürchtung ist nicht eingetreten.

Julian Nagelsmann: DFB-Stars kommen ohne Verwarunug davon

Eine schwache erste und eine deutlich bessere und intensivere zweite Hälfte reichten der DFB-Auswahl, um Teil eins des Prestigeduells für sich zu entscheiden. Die deutsche Nationalmannschaft zeigte wahrlich keine Glanzleistung, offenbarte noch einige Schwachstellen und konnte letztlich doch feiern.

Für Nagelsmann dürfte neben dem Ergebnis jedoch noch ein anderer Fakt von großer Wichtigkeit gewesen sein: Keiner der Akteure, die von einer möglichen Gelbsperre betroffen waren, haben sich eine Verwarnung abgeholt. Vor dem Spiel drohten gleiche fünf Akteure im Rückspiel zu fehlen.

Vorbelastet mit je einer Gelben Karte sind Kapitän Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, David Raum und Robert Andrich. Auch BVB-Star Nico Schlotterbeck hätte bei einer weiteren Verwarnung im Rückspiel fehlen können. Doch alle fünf Akteure sind ohne Gelbe Karte davongekommen. Ganz wichtig für das DFB-Team!

Kapitän Kimmich überragt

Vor allem die Ausfälle von Kimmich und Rüdiger hätten der deutschen Nationalmannschaft enorm geschmerzt. Umso erfreulicher ist es, dass Nagelsmann auch im Rückspiel auf den gesamten Kader zurückgreifen kann. Schließlich hat man im Hinspiel gesehen, dass das DFB-Team jeden einzelnen Akteur braucht, um die Italiener zu besiegen.

Somit kann Nagelsmann mit der vollen Kapelle antanzen und in Dortmund den Einzug in das Halbfinale und das Final-Four-Turnier der Nations League klarmachen. Dann hätte man eine weitere Mini-Endrunde in Deutschland. Die Personallage könnte dafür mitentscheidend sein. Ein Selbstläufer wird es auch im Rückspiel keineswegs.