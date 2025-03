Italien – Deutschland: Hammer-Rückkehr! Nagelsmann-Entscheidung zahlt sich aus

Es war das erwartet spannende Spiel zwischen Italien und Deutschland! Die deutsche Nationalmannschaft erholte sich nach einem frühen Gegentreffer und konnte sich am Ende mit einem 2:1-Sieg aus Mailand verabschieden.

Bundestrainer Julian Nagelsmann sorgte bei der Kader-Bekanntgabe schon für eine große Überraschung, als er Leon Goretzka nominierte. Ausgerechnet der Bayern-Profi wurde beim Spiel Italien – Deutschland zum Matchwinner!

Italien – Deutschland: Goretzka mit Hammer-Comeback

Beim Viertelfinal-Hinspiel der Nations League zwischen Italien und Deutschland waren viele Blicke vor allem auf Leon Goretzka gerichtet. Für den Spieler des FC Bayern München war es das erste Spiel seit 16 Monaten – und er stand direkt in der Startelf. Bundestrainer Julian Nagelsmann stellte den Mittelfeldspieler von Beginn an auf.

Auch interessant: DFB: Nach Nagelsmann-Hammer – nächste Verlängerung offiziell

Für Goretzka und das DFB-Team gab es früh die erste schlechte Nachricht. Italien ging nämlich nach nur neun Minuten durch Tonali in Führung. Die deutsche Nationalmannschaft brauchte lange, um ins Spiel zu finden. Erst nach dem Seitenwechsel durfte dann gejubelt werden.

Kurz nach seiner Einwechselung traf Tim Kleindienst zum 1:1-Ausgleich, und dann schlug die Stunde von Goretzka. Der 30-Jährige machte ohnehin schon ein ordentliches Spiel, durfte sich dann in der Schlussphase auch noch belohnen.

DFB-Team mit ordentlicher Ausgangslage

In der 76. Minute köpfte Goretzka nach einer Ecke von Joshua Kimmich zum 2:1 für Deutschland ein. Von Italien gab es in den letzten Minuten vor dem Ende viele Angriffe, doch die führten nicht zum Ausgleich. Somit jubelte am Ende das DFB-Team von Julian Nagelsmann über den knappen 2:1-Sieg.

Die Ausgangslage für das Rückspiel am Sonntag (23. März, 20.45 Uhr) im Dortmunder Westfalenstadion ist optimal. Selbst ein Unentschieden würde dann fürs Halbfinale der Nations League reichen.

Mehr Nachrichten für dich:

Übrigens: Goretzka war nicht der einzige Rückkehrer. Nadiem Amiri war das erste Mal seit 2020 wieder im DFB-Trikot unterwegs. Auch BVB-Star Karim Adeyemi musste fast zweieinhalb Jahre warten, bis er wieder für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen durfte.