Julian Nagelsmann schaut genau hin – Frust-Vorteil gegen Italien?

Pausen sind ihnen nicht gegönnt! Statt für den deutschen Rekordmeister spielen mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Leroy Sane und Jamal Musiala in den kommenden zwei Wochen gleich vier Spieler des FC Bayern für die deutsche Nationalmannschaft. Julian Nagelsmann berief sie für das Viertelfinale der Nations League in seinen Kader.

Doch beim letzten Auftritt vor der Länderspielpause sorgten die Bayern-Profis für Rätselraten. Was ist da los? In München macht sich Unzufriedenheit breit – für Julian Nagelsmann könnte das ein Vorteil sein.

Julian Nagelsmann: Bayern-Profis schwächeln

Der FC Bayern München zeigt dieser Tage Leistungen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Während man in der Champions League zwei Mal über Bayer Leverkusen hinwegrollte, herrscht in der Bundesliga plötzlich eine Art Lähmung.

Gegen den VfL Bochum war man mit einer 2:0-Führung schon quasi der Sieger, verlor dann aber mit 2:3. Das Gastspiel bei Union Berlin am Samstag (15. März) verkam zu einem trostlosen Kick, bei dem Musiala, Kimmich und Co. sehr lange wenig einfiel, um die gegnerische Abwehr aufzubrechen. Und als man dann endlich durch Sane doch zur Führung getroffen hatte, kassierten die Bayern kurz darauf den Ausgleich und gewannen wieder nicht.

Extra-Motivation gegen Italien?

Kurzum: Die Profis des FC Bayern München reisen mit einer gewissen Portion Frust zu Julian Nagelsmann. Das betrifft auch Super-Dribbler Musiala, der seit seiner Vertragsunterschrift in einem kleinen Formloch steckt. Doch die Nations League könnte die ideale Bühne sein, um den Frust loszuwerden.

Andere Umgebung, andere Mitspieler, andere Ziele – vielleicht ist der Tapetenwechsel zu diesem Zeitpunkt genau das richtige, um den Frust aus den letzten Bundesliga-Auftritten der Bayern in zusätzliche Motivation umzuwandeln.

Top-News des Tages:

Die deutsche Nationalmannschaft steht dank Trainer Julian Nagelsmann erstmals in der K.o.-Runde der Nations League. Das Viertelfinale gegen Italien entscheidet nicht nur über den Einzug in das „Final Four“, sondern auch darüber, ob dieses in Deutschland ausgetragen wird. Es wäre nach der Heim-EM 2024 ein weiteres kleines Turnier vor heimischen Publikum.