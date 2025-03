Bayern-Profi auf dem Boden der Tatsachen – damit hat wohl keiner gerechnet

Zwei Bundesliga-Spiele, kein Sieg – das ist für die Bayern selbstverständlich eine große Enttäuschung. Gegen den VfL Bochum setzte es nach 2:0-Führung eine 2:3-Niederlage, bei Union Berlin (1:1) verspielte man erneut einen Vorsprung. Bei der Partie in der Hauptstadt geriet vor allem ein Profi unfreiwillig ins Rampenlicht.

Als Manuel Neuer sich im Champions-League-Hinspiel gegen Leverkusen (3:0) verletzte, schlug seine große Stunde: Erst wenige Wochen zuvor wechselte Jonas Urbig vom 1. FC Köln zu den Bayern. Seine ersten Auftritte für den deutschen Rekordmeister sind dabei eine Achterbahnfahrt der Gefühle.

Bayern: Urbig patzt und verpasst Debüt-Sieg

Zweimal Bundesliga, zweimal Champions League – das ist die noch junge Bilanz von Urbig beim FCB. Während er in der Königsklasse makellos blieb, sieht es in der Liga ganz anders aus. Zwei Spiele, kein Sieg, vier Gegentore – das ist nicht „Bayern-Like“. Obendrein hatte Urbig seinen Anteil an dieser Statistik.

Beim 1:1-Ausgleich sah der junge Keeper alles andere als gut aus. Er bekam eine Flanke nicht geklärt, legte den Ball für Union-Stürmer Benedikt Hollerbach ab und musste anschließend hinter sich greifen. Ein bitterer Nachmittag für Urbig und den FCB!

In der Champions League konnte er zweimal zu null spielen, in der Liga ist ihm dies noch nicht gelungen. In den kommenden Wochen wird er jedoch noch die Möglichkeit bekommen, seine erste weiße Weste in der Bundesliga zu feiern. Neuer wird wohl auch nach der Länderspielpause noch fehlen.

Bayern verpasst großen Meisterschritt

Sein Patzer kostete den Bayern nicht nur den Dreier in Berlin, sondern auch einen entscheidenden Schritt in Richtung Meisterschaft. Durch den Punkt kann Bayer Leverkusen auf sechs Punkte herankommen. Dann könnte es in der Crunchtime der Bundesliga doch noch einmal spannend werden.

Doch Fakt ist: Urbig konnte – vor allem in der Champions League gegen Leverkusen – schon mächtig glänzen. Die FCB-Bosse haben den gebürtigen Euskirchener nicht umsonst geholt, man ist weiterhin voll von dem 21-Jährigen überzeugt.