Julian Nagelsmann: Überraschende Wende! Brisante Entscheidung gefallen?

Nur noch zwei Nations-League-Spiele muss die Nationalmannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann absolvieren, danach steht die K.o.-Phase an. Der DFB-Coach wird dabei wieder einige neue Gesichter im Team haben.

Einer hat allerdings schon mal abgesagt. Top-Talent Paul Wanner wird überraschenderweise nicht für die DFB-Auswahl von Julian Nagelsmann auflaufen. Das Juwel steht vor einer brisanten Entscheidung.

Julian Nagelsmann: Bundestrainer überrascht über Absage

Er gilt als große Hoffnung für die Zukunft und sollte eigentlich in den A-Kader der deutschen Nationalmannschaft aufsteigen. Jetzt allerdings folgt die überraschende Wende: Paul Wanner hat Julian Nagelsmann abgesagt! Der Bundestrainer wollte den 18-Jährigen bei den beiden Nations-League-Spielen gegen Bosnien-Herzegowina und Ungarn dabei haben, der Youngster lehnte aber ab.

Der Mittelfeldspieler des 1. FC Heidenheim, der allerdings vom FC Bayern München verliehen worden ist, gehört zu den großen Überraschungen der diesjährigen Saison. Wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet, soll auch Nagelsmann von der Absage völlig überrascht gewesen sein.

Die Sorge im DFB-Lager ist jetzt groß. Denn viele vermuten hinter der Absage, dass sich Wanner für Österreich entscheiden wird. Das Talent ist nämlich auch für den ÖFB spielberechtigt. In der kommenden Länderspielpause wird er weiterhin für die deutsche U21 auflaufen, was jedoch nicht als endgültiges Bekenntnis zum DFB gilt.

Alle schauen auf brisante Wanner-Entscheidung

Julian Nagelsmann hatte klargemacht, dass er langfristig mit dem Youngster plant. „Wanner ist ein Spieler mit sehr viel Potenzial, den wir beim DFB fest in unseren Planungen haben“, so der Bundestrainer. Jetzt liegt es an Wanner selbst, für welches Land er in Zukunft auflaufen könnte.

Dabei schaut er auch auf die Konkurrenzsituation beim DFB. Denn mit Jamal Musiala und Florian Wirtz ist die offensive Mittelfeldposition mehr als nur gut besetzt, weshalb Wanner da wenig Einsatzzeiten sieht. Gleiches gilt übrigens auch für seine mögliche Rückkehr nach München, weshalb Wanner mit einem spektakulären Wechsel innerhalb der Bundesliga spekuliert (hier mehr dazu).

Es bleibt also spannend abzuwarten, wofür sich Wanner entscheiden wird. Spätestens zum neuen Jahr soll dann feststehen, für welches Land das begehrte Juwel auflaufen wird. Die Blicke werden also weiterhin auf ihn gerichtet sein.