FC Bayern München: Wechsel-Knall? FCB droht heftiger Rückschlag

In den vergangenen Jahren konnte der FC Bayern München auf dem Transfermarkt einige Hochkaräter verpflichten. Aber auch aus der eigenen Jugendabteilung kamen immer spannende Talente empor, die den Sprung zur Profimannschaft geschafft haben.

Einer von ihnen ist Paul Wanner, der der Senkrechtstarter der diesjährigen Bundesliga-Saison ist. Der 18-Jährige ist vom FC Bayern München an Heidenheim verliehen und soll weiter viel Spielpraxis sammeln. Ob er zum Rekordmeister zurückkehren wird, ist unklar. Wanner liebäugelt nämlich mit einem spektakulären Wechsel.

FC Bayern München: Shootingstar liebäugelt mit Wechsel

Er bestimmt aktuell die Schlagzeilen in den deutschen Medien: Paul Wanner. Zum einen stellt man sich die Frage, ob der Youngster in Zukunft für die deutsche Nationalmannschaft aufläuft oder doch eher für Österreich. Dann wäre auch noch die Frage nach seinem möglichen neuen Klub. Aktuell ist er beim FC Bayern München unter Vertrag und an den 1. FC Heidenheim verliehen. Doch kehrt er überhaupt zum FCB zurück?

Wie „Sky“ berichtet, soll Wanner sich offenbar vorstellen können, den FC Bayern zu verlassen. Demnach ist neben einer weiteren Leihe im kommenden Jahr auch ein dauerhafter Wechsel möglich. Dabei könnte Bayer Leverkusen der nächste Verein werden, für den Wanner aufläuft.

Alles hängt laut dem Pay-TV-Sender wohl davon ab, ob der deutsche Rekordmeister im kommenden Sommer Florian Wirtz von Bayer Leverkusen verpflichten wird. Dann müsste der aktuelle Meister einen Ersatz holen. Ob es Wanner wird?

Wanner zu Leverkusen?

Sicher ist, dass es Wanner bei einer Rückkehr zum FC Bayern München extrem schwer hätte, gegen einen Jamal Musiala und – bei einem Hammer-Wechsel – auch gegen Wirtz, überhaupt Spielzeit zu bekommen. Für junge Spieler ist es ja bekanntlich besonders wichtig, genug Einsätze zu haben, um sich weiterentwickeln zu können.

Dann wären in der Bayern-Offensive auch noch Top-Stars wie Michael Olise, Serge Gnabry, Leroy Sane und Mathys Tel, die den Vorrang vor Wanner bekämen. Deshalb spielt der 18-Jährige schon jetzt mit dem Gedanken, den FCB zu verlassen.

Es wird also spannend zu beobachten sein, wohin es Wanner in Zukunft schlägt. Für die Münchener wäre ein Abgang besonders bitter, da Wanner aus der eigenen Jugend kommt und definitiv eine große Karriere vor sich hat.