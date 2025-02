Julian Nagelsmann: Schock für Bundestrainer! Jetzt herrscht bittere Gewissheit

Zum Jahresbeginn gab es Mega-News rund um Bundestrainer Julian Nagelsmann: Der DFB hatte nämlich den Vertrag des Coaches verlängert, der auch nach der Weltmeisterschaft 2026 weiterhin im Amt bleiben wird.

Nun aber folgt eine bittere Nachricht für Julian Nagelsmann. Der DFB-Coach muss die kommenden Monate auf einen absoluten Leistungsträger der deutschen Nationalmannschaft verletzungsbedingt verzichten.

Julian Nagelsmann: Schock-Nachricht offiziell

Das kann Julian Nagelsmann im Hinblick auf die kommenden Länderspiele gar nicht gebrauchen! Nachdem zuvor in Großbritannien spekuliert wurde, ist es mittlerweile bittere Gewissheit: Kai Havertz hat sich eine schwere Oberschenkelverletzung zugezogen und wird in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen.

Demnach handelt es sich um eine folgenschwere Kniesehnenverletzung. Diese muss nach fachärztlichen Untersuchungen sogar operiert werden. Eine konservative Behandlung war nicht möglich.

Arsenal selbst hat erst am Donnerstag (13. Februar) die Verletzung offiziell bestätigt, nachdem es zuvor nur Gerüchte darüber gab. Direkt im Anschluss an die OP wird Havertz zwar mit seinem Reha-Programm beginnen, dieses aber wird „voraussichtlich bis zur Vorbereitung auf die nächste Saison reichen“, wie Arsenal erklärt.

Havertz droht lange auszufallen

Somit würde Havertz nicht nur seinem FC Arsenal in dieser wichtigen Phase der Saison fehlen, auch Julian Nagelsmann muss auf den Offensivspieler verzichten. In einigen Wochen steht nämlich die erste Länderspielpause des Jahres mit den Nations-League-Spielen an.

Im Viertelfinale bekommt es das DFB-Team mit Italien zu tun und würde beim Weiterkommen entweder auf Portugal oder Dänemark treffen. Hierfür würde Havertz definitiv ausfallen.

Bitter für Arsenal: Mit Havertz würde der nächste Leistungsträger ausfallen. Gabriel Jesus (Kreuzbandriss), Gabriel Martinelli (Oberschenkel), Bukayo Saka (Oberschenkel) und Takehiro Tomiyasu (Knie-Probleme) werden Arsenal ebenfalls nicht zur Verfügung stehen.