DFB verkündet Nagelsmann-Hammer!

Was für eine faustdicke Überraschung: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat den Vertrag mit Bundestrainer Julian Nagelsmann vorzeitig bis 2028 verlängert. Das gab der Verband am Freitagmorgen (24. Januar) offiziell bekannt.

Im Rahmen des Festaktes zum 125-jährigen Jubiläum unterschrieb Julian Nagelsmann seinen neuen Vertrag beim DFB. Damit wird der 37-Jährige auch bei der Europameisterschaft 2028 an der Seitenlinie stehen.

DFB verlängert mit Nagelsmann

Nach den starken Auftritten bei der Heim-EM 2024 und in der Nations League hat der DFB den ursprünglich bis 2026 laufenden Vertrag vorzeitig verlängert. Damit wird Nagelsmann auch über die WM 2026 hinaus an Bord bleiben und die Nationalmannschaft zur EM 2028 führen.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf erklärt: „Die Vertragsverlängerung von Julian Nagelsmann ist gerade angesichts unseres 125-jährigen Verbandsjubiläums ein ganz bedeutendes Signal. Es belegt, dass wir uns nicht auf den Erfolgen der Vergangenheit ausruhen, sondern vielmehr an neuen arbeiten.“

Völler lobt Nagelsmann in höchsten Tönen

Rudi Völler, Direktor der A-Nationalmannschaft, begründet die Entscheidung so: „Nicht nur die Fans in Deutschland, denen Julian Nagelsmann mit der erfolgreichen Heim-Europameisterschaft im vergangenen Sommer ihre Nationalmannschaft wieder ein großes Stück weit zurückgebracht hat, haben sich eine Zusammenarbeit über die nächste WM hinaus gewünscht. Auch die Spieler und der gesamte DFB-Stab wurden von Julian in den zurückliegenden 16 Monaten durch seine mitreißende Art für die gemeinsamen Ziele begeistert.“

Völler sagt weiter: „Er hat während dieser Zeit eine enge Beziehung zu den Fans, den Spielern und dem Team hinter dem Team aufgebaut und wieder eine Einheit geformt. Die ist nötig für den Erfolg. Wir freuen uns darauf, mit Julian nun langfristig und so leidenschaftlich wie bisher an der Verwirklichung unserer großen sportlichen Ambitionen zu arbeiten.“

„Wir wollen zusammen Titel gewinnen“

Nagelsmann selbst ist überrascht, über diese Entwicklung, wie er gesteht: „Ich hätte mir im September 2023, als ich zum DFB gekommen bin, nicht vorstellen können, über die Heim-EM hinaus Bundestrainer zu sein. Unser großes Ziel war ein erfolgreiches Turnier.“

Weiter erklärt er: „Ich habe mir damals aber auch nicht vorstellen können, was die Nationalmannschaft den Menschen in Deutschland bedeutet. Wie viele Herzen sie erreicht und bewegt. Dieses großartige Feedback, das wir alle, nicht nur ich, jeden Tag bekommen, zeigt uns, dass unser gemeinsamer Weg richtig ist. Und er ist noch nicht zu Ende. Wir haben alle zusammen – Fans, Mannschaft und Trainerteam – etwas geschaffen, das wir jetzt erfolgreich weiterentwickeln wollen. Wir wollen zusammen Titel gewinnen.“