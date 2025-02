Champions-League-Wahnsinn: Bahnt sich der nächste UEFA-Hammer an?

In der diesjährigen Champions-League-Saison gab es einige Änderungen, mit denen die Fußballfans sich erstmal zurechtfinden müssen. So wurde die Gruppenphase abgeschafft und durch eine Ligaphase ersetzt. Sie soll für mehr Spannung sorgen.

Aber die UEFA hat noch nicht genug. Der Europäische Fußballverband plant wohl schon die nächste Champions-League-Revolution. Es könnte bald so weit sein. Auch hier müssten sich die Fans dann umgewöhnen.

Champions League: Nächste Revolution?

Kommt es in der Champions League zur nächsten Änderung? In diesem Jahr wurde bereits die Gruppenphase abgeschafft. Im neuen Liga-Modus hatte jedes Team acht Spiele statt zuvor sechs Partien. Danach stehen für einige Teams die Playoffs an, um sich für das Achtelfinale zu qualifizieren.

Für diese Playoffs und die weiteren K.o.-Spiele soll die UEFA darüber nachdenken, die 30-minütige Verlängerung abzuschaffen und den Sieger direkt im Elfmeterschießen zu ermitteln. Das berichtet „The Guardian“.

Was sind die Gründe dafür? Der seit Jahren prall gefüllte Terminkalender ist immer wieder ein Streitthema bei den Spielern und Mannschaften. Dadurch soll die Anzahl der Spielminuten deutlich reduziert werden – zumindest in der Königsklasse.

UEFA will Verlängerung abschaffen

Die UEFA erklärte dem Bericht gegenüber, die Regeländerung für die Champions League sei eine konkrete Überlegung. Bislang sei sie nur informell besprochen worden. Viele Teams würden diesen Vorstoß sicherlich positiv finden.

Nach einer interessanten Ligaphase geht die K.o.-Phase des beliebten europäischen Wettbewerbs nun auch schon bald los. Dabei müssen sowohl der FC Bayern München (gegen Celtic Glasgow) als auch Borussia Dortmund (gegen Sporting Lissabon) in den Playoffs ran.

Hier könnte es in beiden Rückspielen noch in die Verlängerung gehen. Schon in naher Zukunft könnte das dann anders aussehen. Ob diese irren UEFA-Pläne umgesetzt werden, wird sich dann zeigen.