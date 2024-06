Frankreich – Polen: Fans toben! Weltstar sorgt mit irrer Aktion für mächtig Diskussionen – „Ein Skandal“

Die Ausgangslage war schon vor der Partie Frankreich – Polen für beide Teams klar: Die Franzosen sind weiter, die Polen bereits raus. Viele Fans rechneten daher mit einem langweiligen Spiel – doch es kam ganz anders.

Das Spiel hatte einige strittige Szenen. Vor allem eine Aktion sorgte für Ärger: der Elfmeter von Robert Lewandowski. Die Franzosen waren nach der Partie Frankreich – Polen völlig außer sich.

Frankreich – Polen: Lewandowski-Elfmeter lässt Franzosen ausflippen

Frankreich enttäuscht! Die Équipe Tricolore kommt nicht über ein Unentschieden hinaus und schneidet letztlich nur als Zweiter ab. Grund dafür war der Ausgleich der Polen. Lewandowski selbst sicherte seinem Team einen Punkt – vom Punkt.

In der 79. Minute zeigte der Unparteiische auf den Punkt – schon diese Entscheidung sorgte für Diskussionen. Für die Franzosen war der kleine Kontakt von Dayot Upamecano kein Strafstoß. Doch der Schiedsrichter entschied sich für den Elfmeter. Das war Chefsache – Lewandowski übernahm die Verantwortung.

Doch der Weltklasse-Angreifer scheiterte an Frankreich-Keeper Mike Maignan. Der Schlussmann ließ sich gebührend dafür feiern – doch dann die Ernüchterung: Der Elfmeter muss wiederholt werden, Maignan stand bei dem Schuss vor der Linie. Auslöser dafür war das bewusste Verzögern von Lewandowski, bevor er den Ball schoss. Versuch Nummer zwei landete im Netz.

Franzosen wüten: „Das kann nicht wahr sein“

Der Ex-Bayern-Stürmer ist für seine Art, einen Elfmeter zu schießen, bekannt. Er verzögert so lange, bis der Torhüter sich für eine Ecke entscheidet und er den Ball in die jeweils andere Ecke schieben kann. Die Franzosen sind nach dem wiederholten Elfmeter komplett ausgerastet. „Jedes Mal kommt Lewandowski damit durch, ein Skandal“, so ein Fan nach dem Spiel Frankreich – Polen auf „X“.

„Das kann nicht wahr sein, was soll der Torhüter machen. Das ist einfach nur unfair“, schrieb ein anderer. Doch laut der Regel muss der Elfmeter nun mal wiederholt werden – in diesem Fall zu Ungunsten der Franzosen.