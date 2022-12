Nach Frankreich – Marokko: Befürchtungen werden wahr – heftige Ausschreitungen nach WM-Halbfinale

Surreale Szenen nach Frankreich – Marokko: Vor dem Stadion feierten und tanzten die Fans nach dem Spiel gemeinsam. In Frankreich und Belgien dagegen beschossen sie sich mit Raketen.

Viele hatten es befürchtet – und behielten recht. In mehreren Städten, darunter Brüssel und Montpellier, gab es nach Frankreich – Marokko scheußliche Ausschreitungen und Straßenkämpfe.

Frankreich – Marokko: Ausschreitungen nach WM-Halbfinale

Nach jedem Sieg hatten die Marokko-Fans auf der ganzen Welt auf den Straßen gefeiert. Darunter waren stets auch Krawallbrüder. Besonders in Belgien und Frankreich sorgten die für hässliche Szenen. Die wurden auch nach dem WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Marokko befürchtet. Mit massivem Polizeiaufgebot wollten die zuvor betroffenen Städte das verhindern.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Es gelang nur teilweise. Während in Paris (bislang) eine friedliche und emotionale Party gefeiert wurde, bei der Franzosen und Marokkaner auch zusammen feierten, ging es in anderen Städten schlimmer zu. Vor allem aus Montpellier und Brüssel sind Bilder zu sehen, die niemand sehen will.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In Montpellier beschossen und bewarfen sich die Fans beider Lager gegenseitig heftig mit Pyrotechnik. Silvesterraketen explodierten mitten in Menschenmassen, Steine flogen auf Polizisten. Ein ähnliches Bild im Zentrum von Brüssel, auch in Lyon, Lens und Nizza hat es offenbar geknallt.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Straßenschlachten, Krawalle – die Polizei greift mit Schlagstöcken, Reizgas und Wasserwerfern ein. Zum Teil richtet sich die Gewalt dann auf die Beamten. Ein besonders bitteres Bild: Ein Video zeigt, wie ein Mann in Brüssel seine Frankreich-Fahne vom Balkon abhängt, während er mit Gegenständen beworfen wird.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Während in vielen Städten friedlich gefeiert wird, an manchen Orten auch gemeinsam, sind es am Ende doch wieder die hässlichen Bilder aus Brüssel und Co, die aus dieser Nacht hängen bleiben werden.