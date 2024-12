Youssoufa Moukoko: Nächster Tiefschlag! BVB-Juwel muss machtlos zusehen

Es ist ein Leihdeal, von dem aktuell keiner profitiert: Youssoufa Moukoko wurde zu Saisonbeginn an Nizza verliehen. Dort sollte er Selbstvertrauen tanken und bei starken Leistungen am besten verkauft werden. Der französische Klub hat nämlich eine Kaufoption im Deal vereinbart. Für den BVB wäre ein direkter Verkauf optimal.

Doch aktuell sieht es nicht so aus, als würde Youssoufa Moukoko in Nizza bleiben. Die Hinrunde ist für das BVB-Talent aktuell eine zum Vergessen. Woche für Woche erlebt er einen Rückschlag nach dem anderen. Jetzt musste er bei einer Blamage machtlos zusehen.

Youssoufa Moukoko wieder nur auf der Bank

Die Hoffnungen bei Youssoufa Moukoko, Nizza und Borussia Dortmund waren zu Saisonbeginn groß. Die Leihe fing in Frankreich für den Stürmer auch stark an. In seinem ersten Startelf-Einsatz erzielte er zwei Tore. Zudem bereitete das BVB-Juwel noch einen Treffer vor. In der Touristen-Stadt freute man sich schon auf die neue Spielzeit mit einem möglichen Top-Torjäger.

Auch interessant: Youssoufa Moukoko: Knall unausweichlich? BVB-Juwel plötzlich im Fokus

Doch wenige Monate später herrscht Ernüchterung. Es blieb bei diesen einzig beiden Toren von Moukoko. Seitdem traf der Youngster nur noch bei der deutschen U21-Nationalmannschaft. In Nizza gelingt ihm das weder in der Liga noch in der Europa League.

Jetzt erlebte er in der Ligue 1 auch noch den nächsten Rückschlag. Nizza spielt aktuell eine eher bescheidene Saison und steht nach 15 Spieltagen mit 24 Punkten auf einem enttäuschenden 6. Tabellenplatz. Der Verein hatte sich viel mehr vorgenommen. Wie enttäuschend es ist, zeigte vor allem das Spiel am Sonntag (15. Dezember) gegen den Tabellenletzten HSC Montpellier.

BVB-Juwel muss machtlos zusehen

Nizza kam gegen Schlusslicht Montpellier nämlich nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Viel zu wenig für den Europa-League-Teilnehmer. Neun Punkte holte Montpellier in der gesamten Saison, es droht der Abstieg. Und dann kommt Nizza, den man ärgern konnte. Youssoufa Moukoko sah sich die Begegnung komplett von der Bank aus an. Er wurde von Trainer Franck Haise nicht eingewechselt.

Mehr Nachrichten für dich:

Dass es so nicht weitergehen kann, ist allen Beteiligten bewusst. Nizza wird die Kaufoption mit großer Sicherheit nicht ziehen. Viel schlimmer noch. In der kommenden Winter-Transferperiode könnte es zu einem Knall kommen. Ist es für Moukoko in Nizza dann vorbei?