Frankreich – Marokko: Schock vor dem WM-Halbfinale – plötzlich fließt Blut

Das Spiel Frankreich gegen Marokko ist das zweite Halbfinale der diesjährigen Weltmeisterschaft. Bei der Partie wurde ermittelt, wer nach Argentinien die zweite Mannschaft ist, die ins Finale einzieht.

Den ersten Aufreger gab es allerdings schon wenige Minuten vor dem Anpfiff des Spiels Frankreich gegen Marokko. Mitten im Geschehen: Super-Star Kylian Mbappe.

Frankreich – Marokko: Superstar schießt Fan ab

Vor dem zweiten Halbfinale fand das übliche Aufwärmen statt, ehe es zu einer Unterbrechung kam. Der Grund dafür war ein missglückter Schuss von Kylian Mbappe. Beim Torschusstraining verunglückte ein Abschluss des Superstars, sodass der Ball nicht den Weg ins Tor, sondern auf die Tribüne gefunden hat. Dort traf der Ball einen Fan am Kopf, der daraufhin zusammenbrach.

Direkt nachdem der Offensivspieler bemerkte, was passiert ist, lief er in Richtung des Fans. Mutmaßlich um sich zu vergewissern, dass es ihm gut geht und um sich zu entschuldigen. Gestützt von den anderen Fans sprach der Superstar kurz mit dem angeschlagenen Fan, der sichtlich benommen war und am Kopf geblutet hat. Diese Szene war bei „Magenta TV“ zu sehen.

Frankreich – Marokko: Gesucht wird der zweite Finalist

Nach dem ersten Schock konnte das Spiel allerdings wie geplant angepfiffen werden. In diesem ging es um nicht weniger als den Einzug ins WM-Finale. Für die Franzosen ist der Sieg gleichbedeutend mit dem Erreichen des zweiten WM-Finals in Folge und somit die Chance, ihren Titel als amtierenden Weltmeister zu verteidigen.

Für Marokko wäre ein Sieg gegen Frankreich das nächste Highlight in der eigenen Fußballgeschichte gewesen. Noch nie zuvor hat es das Land geschafft in ein WM-Finale einzuziehen. Bei einem Erfolg wären sie dann sogar die erste afrikanische Mannschaft gewesen, die um den goldenen Pokal in einem Endspiel hätte kämpfen können.