Frankreich – Marokko: Lähmendes Entsetzen im Stadion – für SIE wird ein Alptraum wahr

Das Spiel Frankreich – Marokko ist das zweite Halbfinale der diesjährigen Weltmeisterschaft in Katar. Bei der Partie wurde ermittelt, welche Mannschaft nach Argentinien die zweite ist, die ins Finale einzieht.

Underdog Marokko hätte es gegen Frankreich tatsächlich schaffen, als erste afrikanische Mannschaft ins Endspiel einer Weltmeisterschaft einzuziehen. Den ersten Dämpfer für die mitgereisten Fans gab es dabei allerdings schon kurz nach dem Anpfiff des Spiels Frankreich gegen Marokko.

Frankreich – Marokko: Frühe Führung für den Favoriten

Ursprünglich war es der Plan der Marokkaner, möglichst lange kein Gegentor zu kassieren. Gescheitert ist dieses Vorhaben allerdings schon nach fünf Minuten – nachdem Varane mit einem geschickten Pass in den Strafraum geschickt hat. Sein Querpass kam zu Mbappe, dessen Abschluss zwei Mal geblockt werden konnte. Anschließend kam das Spielgerät zu Theo Hernandez. Der Defensivmann zog aus spitzem Winkel ab und drosch den Ball ins Netz.

Die frühe Führung ist dabei der denkbar schlechteste Start für den afrikanischen Vertreter. Mit dem frühen Rückstand sind die Marokkaner gezwungen, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen und selbst etwas für das Spiel zu tun. Gegen die internationalen Top-Spieler in der Abwehr des amtierenden Weltmeisters ist das allerdings ein schwieriges Unterfangen.

Frankreich – Marokko: Fans erleben bitteren Start

Nicht nur für die Mannschaft auf dem Platz ist das Ergebnis denkbar bitter, sondern auch für die mitgereisten Fans. Wie schon zuletzt erstrahlt auch beim Halbfinale nahezu das ganze Stadion in den roten Trikots der marokkanischen Anhänger, die auch für die meiste Stimmung beim Spiel sorgen.

Frankreich wird nun am kommenden Sonntag (18. Dezember) im Duell gegen Argentinien um den goldenen WM-Pokal kämpfen. Marokko tritt hingegen im Spiel um Platz drei am Samstag (17. Dezember) gegen Kroatien an.