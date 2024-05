Fortuna Düsseldorf – VfL Bochum im Live-Ticker: Wahnsinn! Das Wunder ist perfekt

Alles oder nichts – das ist die Devise an diesem Tag. Am Montag (27. Mai) empfängt Fortuna Düsseldorf den VfL Bochum zum Rückspiel der Relegation. Anstoß ist um 20.30 Uhr in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena. Die Vorzeichen sind klar: Passiert kein Wunder mehr, steigt die Fortuna nach vier Jahren in Liga zwei zum sechsten Mal ins deutsche Fußball-Oberhaus auf.

Das Hinspiel in Bochum gewannen die Düsseldorfer dank einer enorm starken Leistung mit 3:0. Die Ausgangslage vor dem Rückspiel könnte kaum besser sein. Jetzt gilt es, den letzten Schritt zu gehen und eine unglaubliche Saison zu krönen. Dem VfL hingegen droht nach drei Jahren Erstklassigkeit der Gang in Liga zwei.

Fortuna Düsseldorf – VfL Bochum im Live-Ticker

Schafft der VfL noch die große Sensation und dreht das Ganze noch? Viel deutet darauf nicht hin. Doch aus Fortunen-Sicht kann genau das gefährlich werden: Bochum hat nichts mehr zu verlieren – der VfL wird mit offenem Visier in die Partie gehen. So oder so wird es ein höchst spannender und enorm emotionaler Abend – für beide Seiten. In unserem Live-Ticker verpasst du nichts.

Fortuna Düsseldorf – VfL Bochum 0:3 (0:1)

Tore: 0:1 Hofmann (18.), 0:2 Hofmann (66.), 0:3 Stöger (70.)

NACH DEM SPIEL: Eine Szene sorgte bei den Düsseldorfer Fans für Empörung. Der VAR und der Schiri haben sich die Aktion nämlich nicht am Bildschirm angeschaut. Hier mehr dazu.

Unfassbar! Der VfL Bochum gewinnt im Elfmeterschießen gegen Fortuna Düsseldorf und bleibt damit Erstligist!

7. Elfmeter Düsseldorf: Uchino verschießt! Der VfL Bochum bleibt in der Bundesliga!

7. Elfmeter Bochum: 6:5 für den VfL durch Wittek.

6. Elfmeter Düsseldorf: Niemiec trifft ebenfalls. Der Wahnsinn geht weiter.

6. Elfmeter Bochum: Schlotterbeck macht das 5:4 für den VfL!

5. Elfmeter Düsseldorf: Tzolis verwandelt sicher zum 4:4! Es geht weiter.

5. Elfmeter Bochum: Stöger trifft wie schon vorhin vom Punkt. Jetzt wird es spannend! Trifft Düsseldorf, geht es weiter. Wenn nicht, bleibt Bochum in der Bundesliga.

4. Elfmeter Düsseldorf: Innenverteidiger Oberdorf trifft zum 3:3!

4. Elfmeter Bochum: Asano verwandelt eiskalt. 3:2 für den VfL.

3. Elfmeter Düsseldorf: Engelhardt trifft und gleicht zum 2:2 aus!

3. Elfmeter Bochum: Masovic tritt an und verschießt! Kastenmeier hält den überragend.

2. Elfmeter Düsseldorf: Johannesson verwandelt. Die Fortuna darf wieder hoffen.

2. Elfmeter Bochum: Bero trifft! 2:0 für den VfL!

1. Elfmeter Düsseldorf: Hofmann verschießt. Luthe hält den Ball!

1. Elfmeter Bochum: Pacienca trifft.

SCHLUSSPFIFF! Eine unfassbare Relegation wird im Elfmeterschießen entschieden. Nach dem 3:0 von Düsseldorf im Hinspiel schafft Bochum tatsächlich die Aufholjagd und erzielt ebenfalls drei Tore. Nach 120 Minuten wird der Sieger am Elfmeterpunkt bestimmt.

118. Jetzt drückt Düsseldorf auf das Tor. Gelingt hier noch einem der beiden Mannschaften der Lucky Punch?

110. Nur noch zehn Minuten. Beide Mannschaften sind platt, können nicht mehr.

106. Die nächsten 15 Minuten. Ob hier die Entscheidung fällt?

ENDE DER 1. VERLÄNGERUNG! Die ersten 15 Minuten waren eher ereignisarm. Ob es gleich besser läuft?

103. Gelbe Karte für Engelhardt nach einem rüden Einsteigen.

99. Keiner der beiden Teams will jetzt ein Fehler machen. Es geht vorsichtiger zu, als noch zu Beginn der Partie.

91. Weiter geht’s! Fällt die Entscheidung in den nächsten 30 Minuten oder geht es ins Elfmeterschießen?

Es geht in die Verlängerung!

SCHLUSS! Wahnsinn! Der VfL Bochum schafft hier tatsächlich die Aufholjagd. Es geht in die Verlängerung zwischen den Bochumern und Fortuna Düsseldorf.

90+2. Man hat den Eindruck, dass Düsseldorf sich in die Verlängerung retten will. Bochum dagegen will alles schon jetzt klarmachen.

90. Sechs Minuten gibt es an Nachspielzeit.

89. Asano fehlen Zentimeter zum 4:0! Das wär’s jetzt gewesen. Wahnsinn!

85. Bochum ist hier dem vierten Treffer deutlich näher als Düsseldorf dem 1:3. Der VfL hat natürlich jetzt auch das Momentum. Düsseldorf hat sich immerhin etwas vom Schock erholen können.

80. Die letzten zehn Minuten laufen. Es wird sicherlich noch etwas an Nachspielzeit geben. Ob es hier tatsächlich in die Verlängerung geht?

72. Fast das 4:0! Asano zwingt Kastenmeier mit einem Kopfball zur Glanztat. Es ist unfassbar, was hier jetzt los ist. Die Bochumer feiern, die Düsseldorfer Fans sind geschockt.

Bochum-Wahnsinn!

70. TOR! Stöger erzielt hier das 3:0 für den VfL Bochum! Irre, was hier abgeht. Stand jetzt geht das Rückspiel in die Verlängerung. Doch es sind noch 20 Minuten zu spielen.

68. ELFMETER FÜR BOCHUM! Zimmermann berührt bei einer Flanke die Kugel mit der Hand. Aytekin zeigt auf den Punkt.

Bochum braucht nur noch ein Tor!

66. TOR! Wahnsinn! Der VfL Bochum erhöht erneut durch Hofmann auf 2:0, dessen Kopfball unhaltbar für Kastenmeier ist. Jetzt wird es richtig spannend!.

63. Die Bochumer werden stärker, schießen aus jeder möglichen Lage. Entweder ist ein Düsseldorfer dazwischen oder der Ball geht am Tor vorbei. Fliegt er allerdings auf Kastenmeiers Kasten, hat der Torhüter die Kugel locker. Es bahnt sich eine dramatische Schlussphase an.

55. Es ist eine bislang ruhige 2. Halbzeit. Bochum drängt auf den zweiten Treffer. Düsseldorf indes lauert im eigenen Stadion auf Konter.

46. Weiter geht’s in Düsseldorf! Schafft Bochum das große Wunder?

HALBZEIT! Wilde 45 Minuten sind beendet und der VfL Bochum führt tatsächlich mit 1:0 bei Fortuna Düsseldorf. Der Zweitligist ist nach dem 3:0 im Hinspiel noch längst nicht aufgestiegen. Im Gegenteil. Ein weiterer früher Treffer nach dem Seitenwechsel von den Bochumern und dann beginnt die Party so richtig. Kann der VfL das Wunder hier tatsächlich schaffen?

45. Drei Minuten gibt es an Nachspielzeit.

39. Die letzten Minuten vor der Pause. Kann Bochum noch das zweite Tor machen oder zerstört Düsseldorf all die VfL-Träume?

31. Dicke Möglichkeit für de Wijs, dessen Kopfball knapp am Tor vorbeifliegt.

21. Wie reagiert jetzt Düsseldorf? Zwei Tore müssen die Bochumer noch machen, damit es hier noch in die Verlängerung geht.

Bochum geht in Führung!

18. TOR! Der VfL Bochum geht nach einem Kopfball von Hofmann in Führung. Jetzt wird es spannend!

8. Und die nächste Gelbe Karte für einen Bochumer! Oermann verliert an der Seitenlinie den Ball und foult Vermeij anschließend.

5. Frühe Gelbe Karte für Bochums Hofmann, der nach einem Handspiel den Ball wegschießt. Unnötige Aktion des Stürmers.

1. Wilder Beginn! Tanaka mit dem ersten Torschuss des Spiels, der zur Ecke abgefälscht wird. Vermeij kommt beim Eckball zum Abschluss. Aber sein Kopfball ist zu harmlos für Luthe.

1. Anpfiff! Bochum stößt die erste Halbzeit an.

20.25 Uhr: Die beiden Teams sind bereit. Gleich geht es los.

20.03 Uhr: Das Spiel gibt es übrigens im Free-TV. Alle Infos dazu gibt es hier.

19.41 Uhr: Die beiden Aufstellungen sind da. So versucht Bochum, das Wunder zu schaffen: Luthe – Oermann, Ordets, Schlotterbeck – Passlack, Losilla, Bero, Wittek – Daschner, Stöger, Hofmann. Düsseldorf geht mit folgender Startelf ins Spiel: Kastenmeier – Zimmermann, Oberdorf, de Wijs, Iyoha – Engelhardt, Sobottka, Klaus, Tanaka, Tzolis – Vermeij.

18.27 Uhr: Aus einem 0:3 ein 4:3 gegen Düsseldorf zu machen? Das können die Bochumer, auch wenn es schon sehr lange zurückliegt. Am 31. Mai 1991, damals vor nur 11.000 Zuschauern im Düsseldorfer Rheinstadion, brauchte Bochum nur 38 Minuten dafür. Die Hoffnung, dass das erneut gelingt, ist beim VfL groß.

17.59 Uhr: Der Unparteiische für die heutige Partie ist ein ganz erfahrener: Deniz Aytekin wird das Rückspiel pfeifen. Unterstützt wird er dabei an den Seitenlinien von Christian Dietz und Eduard Beitinger. Vierter Offizieller ist Daniel Schlager, als Video-Assistent ist Benjamin Brand im Einsatz.

17.27 Uhr: Für Düsseldorf wird es in erster Linie darum gehen, kühlen Kopf zu bewahren und die mögliche Anfangsoffensive des VfL zu überstehen. Das wird auch Daniel Thioune wissen, der seine Mannschaft einmal mehr passend einstellen dürfte.

16.48 Uhr: Das Hinspiel war – entgegen vieler Erwartungen – eine deutliche Angelegenheit. Fortuna ging früh in Führung und nahm letztlich einen 3:0-Vorsprung mit in das Rückspiel. Matchwinner war Fortunen-Angreifer Christos Tzolis mit drei Vorlagen. Während man in Düsseldorf feierte, schien man sich in Bochum schon fast aufgegeben zu haben.

Montag, 27. Mai, 16.15 Uhr: Einen wunderschönen guten Nachmittag. Es ist angerichtet: Fortuna Düsseldorf empfängt den VfL Bochum zum Relegations-Showdown. In der NRW-Landeshauptstadt hat man den Sekt schon kalt gestellt. Kann der VfL die große Aufstiegsparty doch noch crashen? In knapp vier Stunden ist Anstoß.