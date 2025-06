Florian Wirtz: Jetzt muss es klappen! Liverpool bereit letztes Angebot vor

Alle gehen von einem Wechsel in den nächsten Tagen aus – doch in Stein gemeißelt ist noch lange nichts. Seit Tagen verhandeln Bayer Leverkusen und der FC Liverpool über den Wechsel von Florian Wirtz. Es geht um eine Ablösesumme in schwindelerregender Höhe.

Zwei Angebote soll Leverkusen aus England bisher abgelehnt haben. Die Werkself beharrt auf ihrem XXL-Preisschild für Florian Wirtz. Doch viel Geduld haben sie in Liverpool wohl nicht mehr. Alles hängt nun wohl an einem letzten Angebot.

Florian Wirtz: Um diese Summe geht es

Medienberichten zufolge hatte Bayer Leverkusen auch das zweite Angebot der „Reds“ über rund 130 Millionen Euro abgelehnt. Das eigene Preisschild, das man dem Mittelfeldspieler schon vor einiger Zeit umgehangen hatte, beläuft sich auf rund 150 Millionen Euro. Noch ist den Bossen die Differenz zu groß.

+++ Wirtz hat pikante Forderung! Lässt sich Liverpool DARAUF ein? +++

Noch, denn einem neuen Bericht zufolge bereitet der FC Liverpool derzeit ein drittes, ein finales Angebot für Florian Wirtz vor. Wie die „Bild“ berichtet, warte man in Leverkusen auf eben dieses.

Es sei damit zu rechnen, dass sich das Angebot auf rund 140 Millionen Euro belaufen werde – eine Summe aus fixer Ablöse und realistischen Bonuszahlungen. Zusätzlich könnten noch Bonuszahlungen dazukommen, „die nur sehr schwierig zu erreichen sind“. Um was es dabei genau gehen könnte, bleibt offen.

Niemand ist in Eile

Zudem heißt es, dass die Verhandlungen zwischen beiden Parteien ohne Hektik verlaufen würden. Klar: Weder Leverkusen noch Liverpool nehmen an der Klub-WM teil. Keiner der beiden Vereine braucht daher eine schnelle oder gar überstürzte Entscheidung. Dennoch sollen beide Seiten darauf erpicht sein, den Deal „zeitnah“ abzuschließen.

Weitere Nachrichten für dich:

Ferner berichtet die „Bild“, dass es in den nächsten Tagen zu einer Einigung kommen dürfte. Das hatte jüngst auch schon Transferinsider Fabrizio Romano angedeutet (hier mehr dazu erfahren). Jetzt hängt wohl alles am wohl letzten Angebot, das Liverpool bei Leverkusen einreicht.