Florian Wirtz trifft Transfer-Entscheidung! Jetzt hat er sich festgelegt

Die Meisterschaft ist entschieden, die Saison für Bayer Leverkusen und Florian Wirtz also endgültig vorbei. In den kommenden Tagen dürfte also eine Menge Fahrt in einen möglichen Wechsel des deutschen Superstars kommen.

Seit Wochen, gar Monaten wird darüber spekuliert und diskutiert, wo Florian Wirtz in der kommenden Saison spielen wird. Bayer Leverkusen, Real Madrid, Manchester City oder tatsächlich beim FC Bayern München? Eine erste wichtige Entscheidung hat er nun offenbar getroffen!

Florian Wirtz möchte wohl nur zu den Bayern

Es sind nicht viele Vereine, die für Wirtz infrage kommen. Denn ein Transfer des Offensiv-Stars würde finanzielle Rahmen sprengen und ganz Fußball-Europa erschüttern. So sind Bayer, Real, City und die Bayern wohl die einzigen Optionen. Doch wo sieht er sich selbst in Zukunft?

Laut der „Bild“ möchte der Bayer-Star in jedem Fall in Deutschland bleiben. So soll er sowohl Real Madrid als auch Manchester City, die sich selbst aus dem Poker zurückgezogen haben sollen, nicht in Betracht ziehen. Bayer oder Bayern – das seien seine beiden einzigen Optionen.

Doch es wird noch pikanter: Denn nach „Bild“-Informationen soll Wirtz Leverkusen-Coach Xabi Alonso bereits mitgeteilt haben, dass er nur zu den Bayern möchte. Er soll also einen Wechsel zum amtierenden Meister bevorzugen, statt in Leverkusen zu verlängern und weiterhin mit dem Bayerkreuz auf der Brust zu kicken.

Hammer-Wechsel rückt immer näher

Für den Rekordmeister ist Wirtz das absolute Transfer-Ziel Nummer eins bereits für diesen Sommer. So soll es zwischen den Bayern und der Wirtz-Familie gar schon eine grundsätzliche Einigung geben. Die große Frage ist nur, wann der Transfer über die Bühne geht. Schließlich fordert Bayer um die 150 Millionen Euro für ihren Superstar. So viel werden die Münchener kaum bezahlen (können).

Es deutet also immer mehr darauf hin, dass Leverkusen in einem Sommer mit Alonso ihren Erfolgscoach, mit Jonathan Tah ihren Kapitän und mit Wirtz ihren absoluten Superstar verlieren. Das wäre ein ganz herber Schlag für die Werkself!