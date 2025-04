FC Bayern – Mainz 05: Entscheidung ist gefallen! Jetzt weiß jeder Bescheid

Bereits diesen Samstagnachmittag (26. April, 15.30 Uhr) kann der FC Bayern München die Meisterschaft für sich entscheiden. Dafür braucht es zwar Schützenhilfe vom FC Augsburg, der Bayern Leverkusen an einem Heimsieg hindern muss. Dennoch scheint die alte Hackordnung in der Bundesliga in naher Zukunft wieder hergestellt zu sein.

Allerdings müssen die Münchener zunächst ihr eigenes Heimspiel gegen das Überraschungsteam dieser Saison gewinnen. Für die Mainzer geht es in der Allianz Arena um wichtige Punkte für den Traum von Europa. Kein leicht zu bespielender Gegner, der den großen FC Bayern München in jüngster Vergangenheit immer wieder ärgern konnte. Gute Nachrichten gibt es trotzdem für die Münchener.

FC Bayern München: Angstgegner oder Karnevalsverein?

Zwar konnten die Mainzer aus den letzten acht Bundesliga-Aufeinandertreffen die Hälfte für sich entscheiden. Allerdings fanden diese Partien alle auf heimischem Boden statt. In München setzte es zuletzt heftige Klatschen (8:1 und 6:2). Und auch die jetzt verkündete DFB-Schiedsrichter-Ansetzung sorgt für ein Grinsen in den bayrischen Gesichtern.

Bastian Dankert wird das Spiel in München leiten. Für den FCB ist er kein Unbekannter. 23-Mal schon pfiff er die Bayern in der Bundesliga. Die Bilanz dabei: Eine nahezu weiße Weste für den Rekordmeister. 19 Siege und vier Unentschieden standen am Ende zu Buche. Darauf wird man in München aufbauen müssen, wenn es schon an diesem Wochenende eine vorgezogene Meisterfeier geben soll. Doch vor Leichtigkeit sei gewarnt.

Pleite im Hinspiel für die Bayern

Denn bereits im Hinspiel machten die Mainzer ihrem Ruf als Bayern-Schreck alle Ehre und schlugen den Rekordmeister zu Hause mit 2:1. Ein Rückschlag für das Team von Vincent Kompany, den der Bayern-Coach so nicht hinnehmen kann. Der Triumph in der Bundesliga wird ihm wohl ohnehin nicht mehr zu nehmen sein. Einfluss auf die Saison-Bewertung wird das Spiel aber zweifelsohne haben.

Aus im DFB-Pokal, kein „Finale Dahoam“ in der Königsklasse. Beim FC Bayern München kann man kaum von einer erfolgreichen Saison sprechen. Umso wichtiger, dass die Meisterschaft jetzt ohne große Schwankungen eingetütet und die volle Konzentration auf die Klub-WM gelenkt werden kann.