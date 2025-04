FC Bayern München nimmt Top-Star ins Visier: Doch er sorgte einst für einen Mega-Skandal

Für den FC Bayern München ist die Saison bislang enttäuschend gelaufen. Aus dem Pokal ist der FCB früh geflogen, in der Champions League war im Viertelfinale Schluss. Immerhin wird der Top-Klub sich mit großer Wahrscheinlichkeit die deutsche Meisterschaft schnappen.

So kann es in den kommenden Jahren nicht weitergehen. Im Sommer werden viele Spieler den FC Bayern München verlassen und einige Neuzugänge kommen. Der FCB hat es dabei wohl auf einen Top-Star aus der Premier League abgesehen. Allerdings sorgte er einst für einen heftigen Skandal.

FC Bayern München nimmt Top-Star ins Visier

Der Kader des FC Bayern München wird sich für die kommende Saison mächtig ändern. Einige Spieler werden den Verein verlassen. Bei mehreren Profis rechnet sich der Rekordmeister auch viele Millionen Euro aus, die anschließend für Neuzugänge ausgegeben werden sollen.

Einer von ihnen soll wohl Sandro Tonali sein, wie das englische Portal „CaughtOffside“ berichtet. Der Mittelfeldspieler von Newcastle United gilt als Wechselkandidat für den Sommer. Neben den Münchenern wollen ihn wohl auch Manchester City, der FC Barcelona, Real Madrid, Juventus Turin und Paris Saint-Germain. Eine große Interessenten-Liste für den Italiener.

Was einen FCB-Transfer womöglich schwierig machen könnte: wie so häufig die Ablösesumme. Newcastle soll 80 Millionen Euro fordern. Am liebsten würde der Traditionsverein Tonali ins Ausland verkaufen.

Tonali sorgte einst für einen Skandal

Die Gerüchte um einen Wechsel zum FC Bayern München sind allerdings nicht neu. Schon im Dezember 2024 brachte ihn die „Gazetta dello Sport“ mit dem FCB in Verbindung. Ob es im Sommer nun tatsächlich zur Realität wird?

Übrigens: Vor seinem Wechsel zu Newcastle sorgte Tonali für einen Skandal. Im Oktober 2023 wurde der italienische Nationalspieler wegen seiner Verwicklung in einen Wettskandal für zehn Monate gesperrt und verpasste auch die Europameisterschaft 2024 in Deutschland.