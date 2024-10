FC Bayern München: Bittere Wende? FCB droht der nächste Transfer-Gau

Wenn die kommenden beiden Transferfenster im Winter und Sommer wieder öffnen, will der FC Bayern München auf dem Spielermarkt erneut zuschlagen. Schließlich möchte sich der Rekordmeister weiter verstärken.

Dass es nicht immer mit den Verpflichtungen der Wunschspieler klappt, zeigte sich im vergangenen Sommer mit Jonathan Tah. Doch jetzt könnte es für den FC Bayern München richtig bitter werden. Ein Bundesliga-Star, der fest mit einem Wechsel zum FCB tendierte, könnte sich doch noch umentscheiden.

FC Bayern München: Bittere Wende!

Kommt jetzt alles doch ganz anders? Der FC Bayern München wirbt seit langem um die zahlreichen Top-Stars in Europa und natürlich in Deutschland. Einer davon ist Florian Wirtz, der eine mehr als nur rosige Zukunft vor sich hat. Bei Bayer Leverkusen zeigt der deutsche Nationalspieler immer wieder, was für ein herausragendes Talent er hat.

Kein Wunder also, dass die Münchener ihn haben wollen. Mit dem deutschen Rekordmeister wird Wirtz auch immer wieder in Verbindung gebracht. Ein klares Bekenntnis zu Bayer Leverkusen, wo er einen Vertrag bis Sommer 2027 hat, gab es vom Offensivspieler bislang nicht.

Viel mehr hieß es in den Medien, dass er sich einen Wechsel nach München vorstellen kann. Doch droht die bittere Wende. Wirtz kann sich offenbar eine Vertragsverlängerung bei den Leverkusenern vorstellen, berichtet der „Kicker“.

Kommt auch Wirtz nicht nach München?

Demnach arbeite die Werkself intensiv daran, das noch auslaufende Arbeitspapier um ein weiteres Jahr zu verlängern. Der deutsche Meister sehe es vor, Wirtz noch bis mindestens 2026 im Verein zu halten. Bitter für den FC Bayern München: Wirtz soll Interesse an dem Vorhaben haben.

Weiter heißt es in dem Bericht, dass sich der DFB-Star „ernsthaft“ mit einem langfristigen Verbleib in Leverkusen beschäftigt. Für Wirtz sei es wichtig, sich auf dem höchsten Niveau weiterzuentwickeln. Bei Bayer genießt der 21-Jährige einen hohen Stellenwert. Der Austausch zwischen den beiden Parteien sei zudem sehr positiv.

Neben den Münchnern sollen auch der FC Liverpool, Manchester City und Real Madrid großes Interesse an Wirtz zeigen. Besonders Real könnte dem FCB richtig wehtun. Denn die Königlichen könnten einen weiteren Wunschspieler wegschnappen.