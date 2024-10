FC Bayern München: Hat das Missverständnis ein Ende? Abgang bahnt sich an

Mit Michael Olise hat der FC Bayern München in diesem Sommer einen echten Top-Transfer getätigt. Der Franzose hat bereits acht Scorerpunkte auf dem Konto und ist aus der Startelf des Rekordmeisters nicht mehr wegzudenken.

Doch der FC Bayern München hat in jüngerer Vergangenheit bei dem ein oder anderen Neuzugang auch danebengegriffen. Bei einem könnte sich nun ein Abgang anbahnen – ist seine Zeit in München jetzt vorbei?

FC Bayern München: Zaragoza bald ganz weg?

Bryan Zaragozas Zeit bei den Bayern war bislang nicht gerade von Erfolg gekrönt. Der 23-Jährige absolvierte gerade einmal sieben Spiele für die Münchener, ehe er im Sommer für ein Jahr an CA Osasuna verliehen wurde. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten blüht er dort mittlerweile auf, traf jüngst sogar gegen den FC Barcelona. Bleibt er nun ganz in seiner Heimat?

Wie das spanische Portal „Relevo“ berichtet, soll der FC Bayern München an einer Lösung für einen dauerhaften Transfer von Zaragoza arbeiten. Eine Rückkehr des Flügelspielers erscheint zum jetzigen Zeitpunkt also unwahrscheinlich. Bleibt er nun also beim Überraschungsteam (Fünfter in La Liga) in Osasuna?

Zaragoza für Osasuna wohl zu teuer – Alternative steht bereit

Das erscheint aktuell nicht realistisch. Denn Zaragoza soll dem derzeitigen Tabellenfünften der spanischen Liga zu teuer sein, eine dauerhafte Verpflichtung ist wohl nicht finanzierbar. Das ruft andere Vereine auf den Plan – zum Beispiel Real Sociedad San Sebastian.

Die Basken sollen laut „Todofichajes“ Interesse an dem Flügelflitzer haben. Im Raum steht bereits eine Leihe inklusive Kaufoption für die kommende Spielzeit. Ob sich dieses Gerücht bewahrheitet, bleibt angesichts des frühen Zeitpunktes jedoch abzuwarten.