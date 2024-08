FC Bayern München macht es offiziell – Rückkehr fix

Führungswechsel im Campus des FC Bayern München. Wie der Rekordmeister am Mittwoch (21. August) bekannt gab, wird Markus Weinzierl der neue Sportlicher Leiter der Nachwuchsabteilung. Er beerbt Halil Altintop, der den Klub auf eigenen Wunsch verlässt.

Für den ehemaligen Trainer des FC Schalke 04 ist es eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. Weinzierl spielte in seiner aktiven Karriere für den FC Bayern München.

FC Bayern München holt Weinzierl zurück

Anderthalb Jahre nach seinem Aus beim 1. FC Nürnberg ist Markus Weinzierl beim FC Bayern München untergekommen. Der 49-Jährige übernimmt den Job des Sportlichen Leiters beim FC Bayern Campus. Das teilten die Münchner jetzt offiziell mit.

Weinzierl tritt damit die Nachfolge von Halil Altintop an. Altintop arbeitete seit 2020 am FC Bayern Campus und stieg dort im vergangenen Jahr zum Sportlichen Leiter auf. Ende August wird er den FC Bayern München nun auf eigenen Wunsch wieder verlassen.

Für Weinzierl ist es nach einer langen Reise eine Rückkehr. Der 49-Jährige, der unter anderem Jahn Regensburg, den FC Augsburg, den FC Schalke, den VfB Stuttgart und den 1. FC Nürnberg trainierte, kickte von 1995 bis 1999 für die Amateure des FC Bayern München.

Eberl: „Weiß er, worauf es in diesem Verein ankommt“

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und darauf, nach 25 Jahren in die Nachwuchsabteilung des FC Bayern zurückzukehren. Ich möchte meine Erfahrungen weitergeben und werde alles dafür tun, dass die erfolgreiche Arbeit am FC Bayern Campus fortgesetzt wird“, so Weinzierl.

Und auch Max Eberl, Sportvorstand des FC Bayern, ist begeistert von der Verpflichtung: „Wir sind sehr glücklich, Markus Weinzierl als neuen Sportlichen Leiter für unseren FC Bayern Campus gewonnen zu haben. Er bringt Erfahrungen aus vielen Jahren in der Bundesliga mit und wird uns neue Impulse geben. Da er bereits als Spieler für den FC Bayern aktiv gewesen ist, weiß er, worauf es in diesem Verein ankommt, nicht zuletzt bei der Entwicklung als junger Spieler.“