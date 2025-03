FC Bayern München: Star vor Unterschrift! Jetzt soll alles ganz schnell gehen

Während es sportlich beim FC Bayern München zuletzt gut lief, dürfte die Bosse des FC Bayern München derzeit vor allem ein Thema beschäftigen: Die Vertragssituation einiger FCB-Stars.

Vor allem um die Personalie Joshua Kimmich rankten sich dabei zuletzt zahlreiche Gerüchte. Sogar ein ablösefreier Abschied des Mittelfeldstrategen scheint nicht ausgeschlossen. Nun könnte ihm ein anderer Star des FC Bayern München zum Vorbild werden – er steht vor einer Vertragsverlängerung!

FC Bayern München: Upamecano vor Verlängerung

Manuel Neuer, Alphonso Davies und Jamal Musiala haben ihre Verträge beim FCB in den vergangenen Wochen bereits verlängert. Nun könnte sich der nächste Bayern-Star in diese Liste einreihen: Dayot Upamecano. Wie der Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, soll es zwischen und Spieler- und Vereinsseite zu einer mündlichen Einigung gekommen sein, eine offizielle Verkündung könnte also nur noch eine Frage der Zeit sein.

Auch interessant: FC Bayern München – Bayer Leverkusen: Offiziell! UEFA trifft knifflige Entscheidung

Sonderlich überraschend wäre eine Verlängerung mit Upamecano, dessen aktueller Vertrag in München noch bis Sommer 2026 läuft, allerdings nicht. Der 26-Jährige hat sich unter Vincent Kompany zum Münchener Abwehrboss entwickelt und ist beim FCB unumstritten. Auch Upamecano selbst ließ zuletzt durchblicken, bei den Bayern bleiben zu wollen: „Ich hoffe, dass es weitergeht“, so der Franzose.

Aufsichtsrat muss noch zustimmen

Zu 100 Prozent durch sind die Verhandlungen dann allerdings doch noch nicht. Wie die „Sport Bild“ berichtet, muss der Aufsichtsrat dem neuen Kontrakt für Upamecano erst noch zustimmen. Das dürfte allerdings Formsache sein.

Der FC Bayern München schließt damit eine wichtige Planstelle für die kommenden Jahre. Genau wie zuvor auch Davies und Musiala soll Upamecanos neuer Vertrag bis 2030 laufen. Von einer Ausstiegsklausel ist bis dato nichts bekannt. Ein echter Coup für die beiden Bayern-Bosse Max Eberl und Christoph Freund, die in puncto Vertragsverlängerung bislang nichts anbrennen lassen.