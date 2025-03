FC Bayern München – Bayer Leverkusen: Offiziell! UEFA trifft knifflige Entscheidung

Bühne frei für das nächste Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen! Nachdem die beiden Teams bereits in der Bundesliga und im DFB-Pokal aufeinandertrafen, geht es nun in der Champions League um das Weiterkommen ins Viertelfinale.

Für den Achtelfinal-Kracher am Mittwoch (5. März, 21 Uhr) zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen hat die UEFA auch eine wichtige Entscheidung getroffen. Für den Rekordmeister ist es ein gutes Omen.

FC Bayern München – Bayer Leverkusen: UEFA-Entscheidung offiziell

Was waren das für spannende und packende Duelle zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen in der laufenden Saison! In der Bundesliga gab es ein 1:1 und ein 0:0. Dann trafen beide Teams auch noch im DFB-Pokal aufeinander. Dort setzten sich die Leverkusener knapp mit 1:0 in der Allianz-Arena durch.

Auch interessant: FC Bayern München: Großer Knall steht bevor! Eberl haut auf den Tisch

Nun kommt es auch in der Champions League zum Hammer-Duell. Im Achtelfinale ist für einen der beiden deutschen Top-Teams Schluss. Wer zieht ins Viertelfinale ein? Für das Hinspiel hat die UEFA eine wichtige Entscheidung getroffen: die Schiedsrichter-Ansetzung.

Michael Oliver wird die Partie zwischen Bayern und Leverkusen leiten. Der Unparteiische sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Aufsehen. Erst am vergangenen Wochenende gab er im FA-Cup dem Millwall-Keeper Liam Roberts nach einem Kung-Fu-Tritt gegen Jean-Philippe Mateta von Crystal Palace die Rote Karte – allerdings nur dank der Hilfe des VAR. Palace-Boss Steve Parish sagte dem BBC, dass es „erschreckend“ gewesen sei, dass Oliver sich auf den Videoassistenten verlassen musste: „Warum der Schiedsrichter auf den Bildschirm schauen musste, weiß ich nicht.“

Schiri Oliver sorgt für viel Aufsehen

Vor Kurzem war Oliver ebenfalls in den Schlagzeilen, als er beim Derby zwischen dem FC Liverpool und dem FC Everton nach dem Spielende Reds-Trainer Arne Slot die Rote Karte wegen einer verbalen Entgleisung zeigte. Es ist also immer was los, wenn Oliver der Schiedsrichter der Partie ist. Wird es auch beim FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen so sein?

Mehr News für dich:

Die Münchener kennen Oliver ganz gut. Unter seiner Leitung hat der FCB noch kein Spiel verloren: vier Siege, ein Unentschieden. Auch die Werkself kennt ihn bestens. In vier Einsätzen gab es drei Siege, lediglich eine Partie verloren die Leverkusener 2022/23 gegen den AS Rom.