FC Bayern München: Bittere Wende – für SIE sieht es plötzlich düster aus

Tabellenführer in der Bundesliga, weiter im DFB-Pokal: Abseits der Champions League läuft es für den FC Bayern München derzeit rund. Nicht weniger erfolgreich starteten die Top-Talente des Rekordmeisters in die Saison. Doch dann kam der Bruch.

Die U19 des FC Bayern München hat einen mächtigen Durchhänger. Und der könnte ziemlich bedrohlich werden. Kriegt das Team von Trainer Peter Gaydarov nicht bald die Kurve, droht eine bittere Saison.

FC Bayern München: U19 taumelt

In der neuen Nachwuchsliga stürmten Bayerns A-Junioren beeindruckend an die Spitze. Die ersten neun Spiele wurden allesamt gewonnen – und die Tabelle der Gruppe G mit beeindruckenden zwölf Punkten Vorsprung angeführt. Doch derzeit geht für die FCB-U19 nicht viel. Und dieser Durchhänger könnte noch übel enden.

Im Pokal schon in der ersten Runde gegen den KSC rausgeflogen (2:3 n.E.), gab es zuletzt auch in Liga und Youth League empfindliche Pleiten. Das Remis gegen Ulm (2:2) konnte noch als kleiner Ausrutscher abgetan werden, das 2:2 im Derby gegen 1860 München war jedoch schon deutlich ärgerlicher. Dazwischen verlor man in der Youth League 1:3 in Barcelona und kam nun auch gegen Benfica Lissabon nicht über ein 3:3 hinaus.

Bittere Saison droht

Die Folge: Nach dem DFB-Pokal droht auch im Europapokal das frühe Aus. Platz 15 und nur drei Punkte Vorsprung auf den 23. Platz, der das komplette Ausscheiden bedeuten würde – und in der YL stehen nur noch zwei weitere Spiele an, bevor die Entscheidung über Rausfliegen oder Weiterkommen fällt. Obendrein gibt es am 5. Spieltag mit Paris Saint-Germain ein dickes Brett zu bohren.

Viermal in Folge sieglos – nicht der Anspruch eines FC Bayern München, auch nicht in der U19. Der neue Trainer Peter Gaydarov sollte schnell den Turnaround schaffen, bevor die Saison schon früh zu einer Enttäuschung wird.