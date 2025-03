Bayern München: Pikante Details enthüllt! FCB-Flirt für Schnäppchenpreis zu haben?

Bayern München hat es geschafft, in den vergangenen Wochen bei so manchem Top-Spieler Klarheit zu schaffen: Die Verträge mit Manuel Neuer, Alphonso Davies, Joshua Kimmich und Jamal Musiala sind bereits verlängert worden und auch bei Dayot Upamecano soll in Kürze ein neues Arbeitspapier erfolgen.

Und doch könnte sich im Sommer einiges bei Bayern München tun. So könnte beispielsweise eine Alternative und schon ein zukünftiger Nachfolger für Stürmer-Star Harry Kane kommen. Bei einem Kandidaten gibt es nun neue Details.

Bayern München: Mögliche Gyökeres-Ablöse enthüllt

90 Einsätze, 82 Tore und 24 Vorlagen – das sind die irren Zahlen von Victor Gyökeres bei Sporting Lissabon. Der Schwede ist in den letzten Jahren zu einem absoluten Top-Stürmer avanciert. Schon im vergangenen Sommer und im Winter stand ein Abgang des Torjägers im Raum.

Die Liste der Interessenten ist lang, nahezu jeder ambitionierte Top-Klub hat den schwedischen Nationalstürmer auf dem Zettel. Neben sämtlichen Klubs aus der Premiere League und der spanischen Liga soll auch der FC Bayern München ein Auge auf den Angreifer geworfen haben.

Doch wie realistisch ist ein Transfer des 26-Jährigen zum FCB? Transfer-Guru Fabrizio Romano hat das mögliche finanzielle Paket für einen Gyökeres-Deal aufgezeigt. „Die Ablösesumme beträgt 100 Millionen Euro, das ist der offizielle Vertrag. Aber es gibt einen Pakt zwischen dem Spieler, seinem Berater und Sporting, Gyökeres im Sommer für eine andere Summe gehen zu lassen“, so der Italiener.

Greifen Eberl und Co. für Gyökeres tief in die Tasche?

Eine dreistellige Millionen-Ablöse wird es also wohl nicht. „Das Paket, das Sporting akzeptieren könnte, liegt bei rund 65-75 Millionen Euro. Das ist ein sehr guter Preis für einen der besten Stürmer in Europa. Alle großen Klubs in Europa wollen Gyökeres im Sommer haben“, verrät Romano. Für einen möglichen zweiten Stürmer neben Kane ist das natürlich immer noch eine dicke Summe. Allerdings wird man einen Angreifer seiner Klasse in Zukunft nicht für weniger Geld bekommen.

Weitere News:

Gehen die Bayern bei Gyökeres trotzdem All-In? Im Januar sollen bereits erste lose Gespräche zwischen den Beratern des Schweden und den Bayern geführt worden sein. Konkret ist es wohl noch nicht geworden. Das könnte sich jedoch rasch ändern.