FC Bayern München: Mega-Preisschild für Transfer-Flirt – greift Eberl zu?

Die Zukunft von Joshua Kimmich beim FC Bayern München steht derzeit in den Sternen. Die Vertragsverhandlungen dauern seit Wochen an, zuletzt soll der deutsche Rekordmeister seine jüngste Offerte sogar zurückgezogen haben.

Ein Abgang ist also keineswegs ausgeschlossen. Der FC Bayern München könnte nun den Markt auf mögliche Nachfolgekandidaten durchforsten. Ein Transfer-Flirt soll dabei ganz hoch im Kurs stehen – sein Preisschild steht nun offenbar fest!

FC Bayern München: Ausstiegsklausel bei Stiller

Angelo Stiller knüpft auch in dieser Spielzeit an seine grandiose Vorsaison beim VfB Stuttgart an. Der Mittelfeldstratege ist der Aktivposten im zentralen Mittelfeld des Vizemeisters, kommt dazu bereits auf starke neun Torbeteiligungen. Wenig verwunderlich, dass der deutsche Nationalspieler auch beim FC Bayern München große Begehrlichkeiten weckt.

Einem Bericht der „Sport Bild“ zufolge steht auch das Preisschild für den 23-Jährigen fest. Demnach soll Stillers Ausstiegsklausel bei 36,5 Millionen Euro liegen. Angesichts der Leistungen des gebürtigen Müncheners ein wohl fairer Preis, der jedoch einen großen Haken hat: Die Ausstiegsklausel kann erst ab dem Sommer 2026 gezogen werden.

Stiller will bleiben

Weil auch Stiller in der kommenden Saison noch in Stuttgart bleiben will, bräuchte es wohl ein äußerst unmoralisches Angebot des FC Bayern München, um den VfB Stuttgart und seinen Spieler von einem Wechsel zu überzeugen. Im Falle eines Abgangs von Joshua Kimmich im anstehenden Sommer würde Stiller also wohl nicht als direkter Nachfolgekandidat in Frage kommen.

Dennoch ist ein Wechsel Stillers zum FCB damit keineswegs vom Tisch. Der 23-Jährige spielte bereits in seiner Jugend für den deutschen Rekordmeister, dürfte dem Klub nach über einem Jahrzehnt immer noch verbunden sein. Dieses Thema ist also noch lange nicht vom Tisch.