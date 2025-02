FC Bayern München: Noch ein Coup! FCB lässt nach Transferschluss die Bombe platzen

Das Winter-Transferfenster ist zu, endlich kehrt wieder etwas Ruhe ein – denkste! Stattdessen haut der FC Bayern München nur einen Tag nach dem Deadline Day den nächsten Hammer raus.

Die Tinte ist trocken, ein Star bleibt beim FC Bayern München. Und das über die maximale Vertragslaufzeit. Obwohl er eigentlich kurz vor dem Absprung war, schwört er dem Rekordmeister jetzt die Treue.

FC Bayern München verkündet Vertrags-Coup

Sechs Jahre ist es inzwischen her, dass die Bayern den bis dato ziemlich unbekannten Alphoso Davies aus Vancouver an die Säbener Straße holten. Warum sie für den damals 18-Jährigen 14 Millionen Euro auf den Tisch legten, zeigte sich schnell. Der Kanadier legte einen kometenhaften Aufstieg hin, wurde blitzschnell zum Star, Leistungsträger und einem der besten Außenverteidiger Europas. Und auch wenn seine Leistungskurve in den letzten Jahren die ein oder andere Delle hatte, bleibt er in München unumstrittener Stammspieler.

Immer wieder baggerten Topklubs wie Real Madrid am linken Defensivmann herum. Zeitweise schien er bereits auf dem Sprung. Nun schieben die Bayern einem Wechsel den größten aller Riegel vor. Am Tag nach Transferschluss verkündet der Spitzenreiter: Alphonso Davies hat verlängert. Und das über die maximale Laufzeit von fünfeinhalb Jahren bis Sommer 2030!

„Einer der besten Spieler der Welt“

„Alphonso Davies hat sich beim FC Bayern auf seiner Position zu einem der besten Spieler der Welt entwickelt und großes Interesse geweckt“, sagt auch Sportdirektor Christoph Freund. „Dass er seinen Weg weiter hier mit uns gehen möchte, zeigt den Stellenwert des FC Bayern im internationalen Fußball – und dass Alphonso in München seine sportliche Heimat gefunden hat.“

„Ich bin sehr glücklich, dass ich meinen Vertrag bei diesem großartigen Verein verlängert habe“, erklärt Davies. „Ich kam mit 18 zum FC Bayern München und wollte einfach jeden Tag so viel wie möglich lernen, um zu einem der Besten auf meiner Position zu werden. Jetzt freue ich mich auf weitere fünf gemeinsame Jahre. Ich habe hier schon viel erreicht – aber es wird noch mehr kommen.“