FC Bayern München: Hammer-Transfers im Winter? FCB-Boss Eberl spricht Klartext

In der aktuellen Wintertransferperiode läuft es beim FC Bayern München, trotz zahlreicher Gerüchte um etwaige Transfers und Vertragsverlängerungen, noch ruhig. FCB-Boss Max Eberl konnte die Füße bislang still halten.

Dieser Zustand dürfte allerdings nicht mehr von allzu langer Dauer sein, denn der deutsche Rekordmeister wird die auslaufenden Kontrakte einiger Leistungsträger zeitnah ausweiten wollen. Rücken die Transferplanungen des FC Bayern München nun in den Hintergrund? Jetzt spricht Eberl Klartext!

FC Bayern München: Keine Transfers ohne Einnahmen

Vor allem um den Namen Christopher Nkunku rankten sich bei den Bayern in den letzten Wochen zahlreiche Gerüchte. Mal stand ein Transfer kurz bevor, mal schien ein Transfer gänzlich ausgeschlossen. Wie die „Sport Bild“ berichtet, liegt die Wahrheit wie so oft wohl in der Mitte. Denn der Sportzeitung zufolge sollen die Münchener Bosse zwar einige Transferszenarios vorbereitet haben, allerdings sollen etwaige Verpflichtungen bislang an einer Bedingung scheitern.

Und das sind finanzielle Einnahmen aus Spielerverkäufen. Demnach soll Max Eberl in der FCB-Führungsetage klargemacht haben, dass zunächst Transfererlöse erzielt werden müssen, um Neuverpflichtungen an Land ziehen zu können. Weil sich diese in diesem Wintertransferfenster jedoch nicht anbahnen, ist mit kurzfristigen Neuankömmlingen beim FC Bayern München nicht zu rechnen.

Gittens und Nkunku weiter auf dem Zettel

Trotz dessen bleibt das Münchener Interesse an Christopher Nkunku und auch Jamie Gittens ungebrochen. Bei Nkunku wären die Münchener Bosse in diesem Winter sogar dazu bereit gewesen, Mathys Tel in einem Deal zum FC Chelsea zu schicken. Das Bayern-Juwel lehnte einen Wechsel nach London jedoch ab.

Letztendlich werden alle Fans des deutschen Rekordmeisters also noch ein wenig auf Neuzugänge warten müssen. Anders dürfte es dagegen in puncto Vertragsverlängerungen aussehen: Zuletzt sah es bei Manuel Neuer, Jamal Musiala und Alphonso Davies in dieser Causa gut aus.